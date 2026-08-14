Coppa Italia al via con 19 squadre di Serie B tutti gli incontri e le sfide da seguire

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Da oggi 14 al 17 agosto si disputano i trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa con sedici gare a eliminazione diretta e una presenza particolarmente numerosa dei club cadetti

La Coppa Italia Frecciarossa 2026 2027 entra nel vivo. Da venerdì 14 a lunedì 17 agosto si giocheranno i trentaduesimi di finale, turno che vedrà impegnate 19 squadre di Serie B.

Il programma prevede sedici partite in quattro giorni, tutte disputate in gara secca. In caso di parità al termine dei novanta minuti non sono previsti i supplementari: la qualificazione verrà decisa direttamente ai calci di rigore.

Per molte formazioni questa fase della competizione rappresenta un primo banco di prova ufficiale prima dell’inizio del campionato. Gli allenatori potranno verificare la condizione atletica delle rispettive rose, valutare i nuovi acquisti e iniziare a consolidare i meccanismi tattici provati durante la preparazione estiva.

Le squadre di Serie B presenti nei trentaduesimi

Saranno complessivamente 19 i club della Serie BKT in campo: Arezzo, Avellino, Benevento, Catanzaro, Südtirol, Padova, Modena, Carrarese, Frosinone, Juve Stabia, Ascoli, Virtus Entella, Mantova, Pisa, Empoli, Cesena, Cremonese, Sampdoria e Palermo.

Arezzo, Benevento e Ascoli hanno conquistato l’accesso superando il turno preliminare. Non è invece riuscito a qualificarsi il Vicenza, eliminato dal Catania.

La presenza di quasi tutto il campionato cadetto conferma l’importanza della Coppa Italia per le squadre di Serie B, chiamate a misurarsi sia in confronti diretti sia contro avversarie della massima serie.

Il programma di venerdì 14 agosto

La prima giornata propone quattro partite, con tre formazioni cadette e il Catania impegnati lontano da casa.

Parma Catania alle 18

Ad aprire ufficialmente il programma sarà Parma Catania. La formazione siciliana, proveniente dalla Serie C, ha conquistato la qualificazione eliminando il Vicenza e proverà a sfruttare l’entusiasmo generato dal successo nel preliminare.

Cagliari Arezzo alle 18.30

L’Arezzo arriva a questo appuntamento dopo il 2-0 ottenuto contro l’Union Brescia. Affrontare il Cagliari in Sardegna rappresenta un esame impegnativo, ma i toscani potranno giocare senza particolari pressioni e provare a sorprendere una formazione tecnicamente superiore.

Monza Avellino alle 20.45

L’Avellino è atteso da una trasferta difficile contro il Monza. Gli irpini dovranno mantenere compattezza tra i reparti e sfruttare con attenzione le possibili ripartenze. Per la squadra campana sarà un test utile per capire il livello raggiunto durante il precampionato.

Fiorentina Benevento alle 21.15

Il Benevento, qualificatosi dopo una spettacolare rimonta contro il Ravenna, sarà ospite della Fiorentina allo stadio Artemio Franchi. Il divario tecnico appare evidente, ma per i sanniti si tratta di una vetrina importante e di un’occasione per confrontarsi con un’avversaria di alto livello.

Le partite di sabato 15 agosto

Il programma di Ferragosto comprende quattro incontri, tra i quali spicca Catanzaro Südtirol, unico confronto della giornata tra due squadre cadette.

Catanzaro Südtirol alle 18

Il Catanzaro debutta davanti al proprio pubblico in una partita che può offrire indicazioni significative sul lavoro del nuovo allenatore Giorgio Gorgone. La formazione giallorossa proverà a controllare il gioco attraverso il possesso del pallone e la qualità dei propri centrocampisti.

Il Südtirol resta una squadra tradizionalmente organizzata, compatta e difficile da affrontare. Gli altoatesini potrebbero puntare sull’equilibrio difensivo, sulle palle inattive e sulla capacità di sfruttare gli eventuali spazi lasciati dal Catanzaro.

Essendo una sfida tra due società della Serie B 2026 2027, il risultato potrà fornire anche le prime indicazioni in vista del campionato.

Udinese Padova alle 18.30

Il Padova sarà impegnato al Bluenergy Stadium contro l’Udinese. La squadra veneta parte sfavorita, ma potrà affrontare la gara con coraggio e senza l’obbligo del risultato. Saranno fondamentali la tenuta difensiva e la capacità di limitare la maggiore fisicità dei friulani.

Venezia Modena alle 20.45

Il Modena affronta al Penzo il Venezia, vincitore dell’ultimo campionato di Serie B e promosso nella massima categoria. Per gli emiliani sarà una prova particolarmente indicativa contro una squadra che conosce bene il calcio cadetto. Il Modena dovrà cercare equilibrio e concretezza, evitando di concedere campo alle iniziative offensive dei lagunari.

Torino Carrarese alle 21.15

La Carrarese farà visita al Torino in uno degli incontri più complicati del turno. I toscani dovranno giocare una partita ordinata e intensa, provando a mantenere il risultato in equilibrio il più a lungo possibile. Per la Carrarese sarà comunque un’importante esperienza contro una formazione di Serie A.

Gli incontri di domenica 16 agosto

La terza giornata propone due confronti diretti tra squadre cadette e due sfide tra Serie A e Serie B.

Frosinone Juve Stabia alle 18

Frosinone Juve Stabia mette di fronte due formazioni ambiziose. I ciociari potranno sfruttare il fattore campo e proveranno a imporre un ritmo elevato sin dalle prime battute.

La Juve Stabia, reduce da stagioni caratterizzate da organizzazione e intensità, cercherà invece di limitare gli spazi e ripartire rapidamente. Si tratta di una partita potenzialmente molto equilibrata, nella quale gli episodi potrebbero fare la differenza.

Genoa Ascoli alle 18.30

L’Ascoli ha conquistato i trentaduesimi superando il Potenza nel turno preliminare. A Marassi servirà una prestazione quasi perfetta per contenere la qualità del Genoa. I marchigiani potranno però sfruttare il vantaggio di avere già disputato una gara ufficiale.

Hellas Verona Virtus Entella alle 20.45

Nonostante la diversa storia recente, Hellas Verona e Virtus Entella partecipano entrambe al nuovo campionato di Serie B. I veneti possono contare su una rosa costruita per essere competitiva ai vertici, mentre i liguri cercheranno di compensare con organizzazione, intensità e spirito di squadra.

Per l’Entella sarà un test importante per verificare la capacità di reggere il confronto con una delle formazioni maggiormente accreditate della categoria.

Lazio Mantova alle 21.15

Il Mantova sarà ospite della Lazio allo stadio Olimpico. Il confronto presenta un coefficiente di difficoltà molto elevato, ma offre alla formazione lombarda l’opportunità di giocare in un palcoscenico prestigioso. Serviranno attenzione difensiva, coraggio e grande precisione nelle poche occasioni che potrebbero essere concesse.

Il programma di lunedì 17 agosto

L’ultima giornata dei trentaduesimi sarà quasi interamente dedicata alle formazioni della Serie B e presenterà quattro incontri particolarmente interessanti.

Pisa Empoli alle 18

Il derby toscano tra Pisa ed Empoli promette intensità e una forte partecipazione emotiva. Il Pisa arriva dalla promozione in Serie A e potrà contare sul fattore campo, mentre l’Empoli cercherà di iniziare il proprio percorso stagionale con una prestazione di personalità.

Per l’Empoli sarà importante verificare la risposta della rosa dopo la retrocessione. Il Pisa, invece, utilizzerà la partita per misurare il proprio livello in vista del ritorno nella massima serie.

Sassuolo Cesena alle 18.30

Il Cesena affronterà il Sassuolo in un derby emiliano-romagnolo che mette in palio molto più della semplice qualificazione. I romagnoli dovranno limitare la qualità tecnica degli avversari e provare a rendere la gara intensa e poco prevedibile.

Il Sassuolo parte con i favori del pronostico, ma il Cesena può creare difficoltà attraverso aggressività, velocità e organizzazione collettiva.

Cremonese Sampdoria alle 20.45

Cremonese Sampdoria è uno degli incontri più attesi dell’intero turno. Le due squadre possono essere considerate tra le realtà più interessanti del campionato cadetto e la partita offrirà già un confronto utile per valutarne condizione e ambizioni.

La Cremonese potrà sfruttare il fattore campo e una struttura di squadra consolidata. La Sampdoria, invece, è chiamata a mostrare continuità, solidità e una maggiore efficacia nella gestione dei momenti decisivi.

Palermo Lecce alle 21.15

A chiudere i trentaduesimi sarà Palermo Lecce. I rosanero affronteranno una squadra di Serie A davanti al pubblico del Renzo Barbera e proveranno a trasformare il sostegno dei propri tifosi in un vantaggio.

Per il Palermo sarà un esame importante contro un avversario abituato ai ritmi della massima categoria. Intensità, equilibrio e concretezza sotto porta saranno gli elementi decisivi per provare a conquistare il passaggio del turno.

Perché la Coppa Italia è un test importante per la Serie B

I trentaduesimi non rappresentano soltanto una possibilità di avanzare nel tabellone. Per le squadre della Serie BKT costituiscono una verifica concreta del lavoro svolto durante il ritiro.

Gli allenatori potranno valutare diversi aspetti:

la condizione atletica dei giocatori

l’inserimento dei nuovi acquisti

l’efficacia dei sistemi di gioco

la capacità di gestire una partita senza possibilità di appello

la personalità della squadra nei momenti di difficoltà

Gli incroci diretti tra club cadetti, inoltre, offriranno una prima fotografia dei possibili rapporti di forza della Serie B 2026 2027, anche se le rose potrebbero subire ulteriori modifiche prima della conclusione del calciomercato.

Dove vedere la Coppa Italia in televisione e streaming

Tutte le partite dei trentaduesimi di Coppa Italia saranno trasmesse gratuitamente e in chiaro sulle reti Mediaset. Gli incontri saranno distribuiti tra Italia 1 e Canale 20, con la possibilità di seguirli anche in streaming attraverso Mediaset Infinity.

Il calendario ufficiale completo è consultabile sul sito della Lega Serie A, mentre la programmazione televisiva è disponibile su Mediaset Infinity.