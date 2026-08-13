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La Notte azzurra: tre serate di gusto, musica e comicità sul lungomare di Montepaone

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La Notte azzurra: tre serate di gusto, musica e comicità sul lungomare di Montepaone
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Manca ormai poco a La Notte Azzurra, la Festa dei Sapori in programma il 17, 18 e 19 agosto 2026 nella suggestiva cornice di Piazza San Francesco di Paola a Montepaone, con il patrocinio del Comune di Montepaone.

Tre serate dedicate al gusto, alla musica e all’intrattenimento, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze enogastronomiche del territorio e offrire al pubblico un’esperienza capace di unire tradizione, convivialità e spettacolo.

A condurre le tre serate sarà Maria Teresa Rotundo, che accompagnerà il pubblico attraverso un programma ricco di appuntamenti, tra stand gastronomici, musica dal vivo e comicità.

Il programma prenderà il via lunedì 17 agosto con una serata all’insegna della musica e dell’intrattenimento.

Sul palco saliranno i Faberi, tribute band dedicata a Fabrizio De André, con lo spettacolo musicale “Questa di Fabrizio è una storia vera”, un viaggio tra le canzoni e le atmosfere del grande cantautore genovese.

Martedì 18 agosto sarà la volta del cabarettista Enzo Colacino, pronto a coinvolgere il pubblico con la sua inconfondibile comicità.

A seguire, spazio alla musica con la Tribute Band di Mango e il progetto “Raccontando Mango”, per un emozionante viaggio attraverso le canzoni del cantautore.

A chiudere la manifestazione, mercoledì 19 agosto, sarà il comico Piero Procopio, che lascerà poi il palco a Corinne & The Band, pronta a far cantare e ballare il pubblico con un repertorio di grandi hit italiane e internazionali.

Per tre giorni, La Notte Azzurra trasformerà il lungomare di Montepaone in un luogo di festa e condivisione, dove i sapori del territorio incontreranno la musica e lo spettacolo dal vivo, in un appuntamento pensato per adulti, giovani e famiglie.


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