Etna in eruzione, aeroporto di Catania chiuso fino alle 8 del 14 agosto

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La cenere vulcanica continua a condizionare il traffico aereo siciliano con voli sospesi e nuovi disagi per migliaia di passeggeri

Prolungata la chiusura dell’aeroporto di Catania

L’attività eruttiva dell’Etna continua a creare pesanti ripercussioni sui collegamenti aerei della Sicilia orientale. La SAC, società che gestisce l’aeroporto di Catania Fontanarossa, ha disposto il prolungamento della chiusura dello scalo fino alle ore 8 di venerdì 14 agosto 2026.

La precedente comunicazione prevedeva la sospensione delle operazioni fino alle 2 della notte. Il persistere dell’emissione di cenere vulcanica, tuttavia, ha reso necessario estendere ulteriormente lo stop per tutelare la sicurezza dei voli.

Voli sospesi a causa della cenere dell’Etna

L’aeroporto catanese sta affrontando da diversi giorni le conseguenze della nuova fase eruttiva del vulcano. La cenere dispersa nell’atmosfera rappresenta un pericolo per gli aeromobili perché può compromettere il funzionamento dei motori, ridurre la visibilità e contaminare piste e infrastrutture aeroportuali.

Per questa ragione, la sospensione interessa sia gli arrivi sia le partenze dall’aeroporto di Catania. La situazione rimane in continua evoluzione e l’eventuale ripresa delle operazioni dipenderà dall’andamento dell’attività vulcanica, dalla direzione dei venti e dalle verifiche effettuate nello scalo.

Disagi per migliaia di passeggeri

La nuova chiusura arriva nel pieno del periodo estivo, a ridosso di Ferragosto, quando il traffico nell’aeroporto siciliano raggiunge livelli particolarmente elevati. Numerosi collegamenti sono stati cancellati, rinviati o dirottati verso altri scali, con inevitabili difficoltà per i viaggiatori.

Nei giorni precedenti l’emergenza ha interessato centinaia di voli, aumentando la pressione sugli aeroporti alternativi di Palermo, Comiso, Trapani e Lamezia Terme. Secondo i dati riportati dall’ANSA, tra l’8 e l’11 agosto erano già saltati circa 700 collegamenti tra partenze e arrivi. ANSA

Cosa devono fare i passeggeri

La SAC raccomanda ai viaggiatori di non recarsi in aeroporto senza avere verificato il proprio volo. Prima di partire è opportuno consultare i canali ufficiali della compagnia aerea e gli aggiornamenti pubblicati dall’aeroporto.

Anche dopo la riapertura potrebbero essere necessari tempi tecnici per il ripristino della normale operatività. Non si escludono quindi ulteriori ritardi, riprogrammazioni o cancellazioni nel corso della mattinata del 14 agosto.