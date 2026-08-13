“Doppia traccia – Pfm i successi + Pfm canta De Andrè”, la leggenda del prog italiano approda domani a Mesoraca

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Un appuntamento imperdibile, un evento destinato a segnare a fuoco l’estate calabrese: il 13 agosto, Mesoraca si prepara ad accogliere la Premiata Forneria Marconi, la band progressive italiana più celebre e celebrata al mondo. Il concerto, che si terrà nella suggestiva cornice di piazza Turra, sarà un regalo speciale alla comunità e ai visitatori: un evento a ingresso libero, fortemente voluto dal sindaco Annibale Parise e dal presidente del Consiglio comunale Antonio Ferrazzo, delegato al Turismo, per elevare il prestigio della proposta culturale di Mesoraca. “Doppia traccia” non è un semplice concerto, ma un’esperienza immersiva in due atti che attraversa l’anima della musica italiana. La Pfm trascinerà il pubblico in un viaggio senza tempo: la prima parte sarà un’esplosione di energia con i capolavori che hanno fatto la storia del rock progressivo, da Impressioni di settembre a È festa, passando per l’intensità de La carrozza di Hans. La seconda parte sarà un commovente e magistrale tributo a Faber: con Pfm canta De André, la band riporterà in vita la poesia immortale di Fabrizio De André, in un abbraccio tra rock e cantautorato che non smette mai di emozionare. La Pfm è un’entità sonora in continua evoluzione. Grazie a un’intesa telepatica tra i musicisti e a una maestria tecnica che ha dell’incredibile, ogni serata diventa un evento irripetibile, dove la freschezza dell’improvvisazione si fonde con il rigore della musica classica e la potenza del rock. Il tour è il culmine del legame viscerale e storico con De André, celebrato anche nel recente “Pfm canta De André anniversary”, testimonianza di un sodalizio artistico che ha cambiato per sempre il volto della musica italiana. A Mesoraca, sul palco, si consumerà il rito della grande musica: a guidare la carovana saranno Franz Di Cioccio alla voce e batteria e Patrick Djivas al basso, affiancati da una formazione di fuoriclasse composta da Lucio Fabbri, Alessandro Scaglione, Giacomo Castellano ed Eugenio Mori. A rendere la serata ancora più magica, la presenza di due ospiti d’eccezione: Flavio Premoli e Luca Zabbini.

Info

Ticket Service Calabria

www.ticketservicecalabria.it