“Fatti di Musica Estate”: domani Matthew Lee a Melito Porto Salvo per la Metrocity, domenica Delia a Melicucco per San Rocco

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Due appuntamenti in arrivo per il Ferragosto di Fatti di Musica Estate 2026, la sezione estiva dello storico Festival del Live d’Autore diretto da Ruggero Pegna giunto alla 40° edizione, che ogni anno presenta le sue esclusive in alcune delle principali località turistiche della Calabria, interagendo con altri Festival, Enti, associazioni, feste tradizionali, secondo un format originale che tocca tutta la regione.

Domani sera, 14 agosto, alle ore 22:00 arriverà Matthew Lee con la sua travolgente rock’n’roll band nella splendida cornice del Lungomare di Melito Porto Salvo, accogliente centro turistico dello Ionio reggino. Il concerto ad ingresso libero di questo fenomeno mondiale del pianoforte fa parte degli eventi predisposti dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria nell’ambito del suo brand “Anima Autentica del Mediterraneo”, con la collaborazione del Comune di Melito Porto Salvo. In circa due ore, il virtuoso pianista-cantante presenterà il suo live dallo stile unico e i suoi numeri funambolici, saltando sugli ottantotto tasti del suo pianoforte a coda come un vero acrobata. “From 20’s to 20’s – the piano odissey – One Hundred years in one night” è uno spettacolo che accompagna il pubblico in un entusiasmante viaggio in un secolo di musica, raccontato con il linguaggio del rock’n’roll e il groove dinamico e travolgente che esprime con un “pianismo” tecnicamente evoluto e vertiginoso. In una sequenza irresistibile arriveranno tutti i suoi successi, a cominciare dall’ultimo “Burning Hopes”, un medley tra “Burning Love” di Elvis Presley e “High Hopes” dei “Panic! At The Disco”, un brano che trasporta lo spirito ribelle di Elvis nell’attualità, rivestendola di sonorità contemporanee. Non mancheranno salti dal rock’n’roll alla classica, dalla musica d’autore a pezzi dal virtuosismo estremo.

"Anima Autentica del Mediterraneo – affermano i responsabili della promozione della Città Metropolitana di Reggio Calabria - è un'identità condivisa che racchiude la storia, la cultura, le tradizioni, il patrimonio paesaggistico, le eccellenze produttive e il valore delle comunità che animano il nostro territorio, che intendiamo diffondere anche attraverso i grandi eventi musicali e culturali... Siamo convinti – aggiungono - che la promozione del territorio sia il risultato di un impegno collettivo... La collaborazione delle associazioni, degli enti, delle fondazioni e delle organizzazioni, rappresenta un elemento strategico per costruire una comunicazione sempre più efficace, coerente e capace di valorizzare l'identità autentica della nostra comunità”.

Domenica 16 agosto, sempre alle 22:00, l’appuntamento è a Melicucco, altro ridente comune reggino situato nella Piana di Gioia Tauro, con Delia Buglisi, tra i nomi più autorevoli della nuova musica d’autore italiana. Il concerto della ventiseienne cantautrice catanese è predisposto per il Comitato Feste di Melicucco in occasione della storica Festa di San Rocco e si terrà nella grande Piazza Senatore Domenico Romano ad ingresso libero. Delia è certamente una delle principali protagoniste dell’estate musicale, in particolare con il brano “Al mio paese”, ai vertici di tutte le classifiche, inciso insieme a Serena Brancale e Levante. Anche il suo, è un concerto imperdibile, sia per la straordinaria voce, sia per le musiche e l’allegria contagiosa che riesce a trasmettere.

Anno incredibile il suo: dopo il successo di critica ad X Factor, è arrivata la partecipazione a Sanremo nella serata delle cover con Serena Brancale, poi il palco del Primo Maggio e il clamoroso successo in trio, con un disco d'oro e una shitstorm. Nello splendido show-concerto confezionato da “Isola degli Artisti”, suo management ed etichetta specializzata nello “scouting” di giovani artisti, la cantautrice e pianista siciliana presenterà, insieme ad alcuni grandi successi rivisitati nel suo stile originalissimo, l’intero disco di inediti dal titolo Sicilia Bedda, un cocktail che va dal cantautorato al folk al pop. Delia sarà accompagnata da una band di ottimi musicisti e ballerini. Imponente l’allestimento che accoglierà il prevedibile pubblico delle grandi occasioni.