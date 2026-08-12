Taranto, tre auto in fiamme nella notte delle stelle cadenti: rogo in Corso Italia

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Nella notte delle Perseidi, mentre tanti sguardi erano rivolti al cielo per osservare le stelle cadenti, a Taranto l’attenzione si è concentrata su un incendio che ha coinvolto tre vetture. I Vigili del Fuoco sono intervenuti intorno alle 3 in Corso Italia. Restano da chiarire le cause del rogo e tra le ipotesi al vaglio non viene esclusa quella di un’origine dolosa.

Incendio nella notte a Taranto

Notte movimentata a Taranto, dove tre automobili sono state interessate da un incendio lungo Corso Italia. L’allarme è scattato nelle ore notturne e ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, giunti sul posto intorno alle ore 3.

Le operazioni si sono concentrate sullo spegnimento delle fiamme e sulla messa in sicurezza dell’area, evitando che il rogo potesse provocare conseguenze ulteriori.

Si indaga sulle cause del rogo

Al momento resta da stabilire cosa abbia provocato l’incendio delle tre auto a Taranto. Sono in corso gli accertamenti necessari per ricostruire l’origine delle fiamme e la dinamica dell’accaduto.

Tra gli scenari presi in considerazione non viene esclusa l’ipotesi dolosa, anche se saranno gli elementi raccolti durante gli accertamenti a permettere di chiarire con maggiore precisione quanto avvenuto. In questa fase, dunque, è opportuno evitare conclusioni prima dell’esito delle verifiche.

Le fiamme in Corso Italia intorno alle 3

L’episodio si è verificato in Corso Italia a Taranto, una delle arterie della città. La presenza contemporanea di tre veicoli coinvolti rende particolarmente importante la ricostruzione della propagazione dell’incendio, così da comprendere dove siano partite le fiamme e come abbiano successivamente interessato le altre vetture.

Non sono state fornite, nelle prime informazioni disponibili, indicazioni su eventuali persone coinvolte.

Una notte particolare tra incendio e stelle cadenti

L’incendio è avvenuto in una delle notti tradizionalmente più attese dell’estate per l’osservazione delle stelle cadenti di agosto. In questi giorni, infatti, il cielo è protagonista dello spettacolo delle Perseidi, lo sciame meteorico associato nell’immaginario popolare alla notte di San Lorenzo.

Una cornice suggestiva che a Taranto è stata però interrotta dall’intervento dei mezzi di soccorso per il rogo delle auto in Corso Italia.

Gli accertamenti proseguiranno per determinare con certezza le cause dell’incendio e verificare l’eventuale presenza di elementi utili a stabilire se si sia trattato di un episodio accidentale oppure di un gesto intenzionale.