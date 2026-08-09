Eugenio Rotella protagonista a Follonica secondo posto di categoria nella 5 km in acque libere

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Il nuotatore conquista un prestigioso piazzamento al Memorial Conte e Merlini chiudendo anche al dodicesimo posto della classifica generale nella gara di fondo disputata nel Golfo di Follonica

Una prova di resistenza, tecnica e determinazione nelle acque della Toscana. Eugenio Rotella si mette in evidenza nella gara di nuoto in acque libere di 5.000 metri a Follonica, conquistando il secondo posto nella propria categoria e ottenendo un significativo 12° posto assoluto nella classifica generale.

La competizione si è svolta domenica 9 agosto 2026 a Follonica, nelle acque antistanti Viale Italia, nei pressi del Camping Tahiti, nell'ambito del 13° Memorial Conte&Merlini Fondo e del 9° Trofeo Mauro Lombardi Mezzofondo Sprint, manifestazione organizzata dalla SSD Amatori Nuoto Follonica.

Eugenio Rotella secondo di categoria nella 5 km di Follonica

Per Eugenio Rotella arriva dunque un risultato importante nella prova più impegnativa della giornata, quella sulla distanza dei 5 chilometri in mare.

L'atleta ha concluso la gara con il secondo posto di categoria, riuscendo contemporaneamente a inserirsi nelle posizioni di vertice della graduatoria complessiva con il 12° posto assoluto.

Un piazzamento che assume particolare valore considerando le caratteristiche del nuoto di fondo in acque libere, disciplina nella quale alla preparazione atletica devono affiancarsi capacità di orientamento, gestione dello sforzo e scelta della migliore strategia durante l'intero percorso.

Il Memorial Conte e Merlini nel Golfo di Follonica

La manifestazione ha avuto come scenario il suggestivo litorale di Follonica, una cornice particolarmente adatta alle competizioni di open water swimming.

Il programma prevedeva due differenti appuntamenti: al mattino la gara di fondo sui 5.000 metri, con partenza fissata alle ore 10, e nel pomeriggio il Miglio Marino, con partenza alle ore 15.

Nella prova dei 5 km gli atleti iscritti erano chiamati a partire insieme, salvo l'eventuale decisione della giuria di organizzare partenze scaglionate in funzione del numero dei partecipanti. Il regolamento prevedeva inoltre l'utilizzo del transponder al polso per la rilevazione dell'arrivo.

Una sfida di resistenza tra mare tecnica e strategia

Nuotare per 5.000 metri in acque libere presenta caratteristiche molto differenti rispetto a una gara disputata in piscina. Non ci sono corsie da seguire e l'atleta deve mantenere il corretto orientamento, adattare il ritmo alle condizioni del mare e distribuire attentamente le energie.

Proprio per questo un risultato come quello ottenuto da Eugenio Rotella a Follonica, con il secondo posto di categoria e la dodicesima posizione assoluta, rappresenta una prestazione di rilievo e premia il lavoro svolto nella preparazione alla competizione.

La sicurezza, inoltre, costituisce un elemento centrale in manifestazioni di questo tipo. Il regolamento dell'evento prevedeva assistenza medica e servizio di sorveglianza lungo il percorso, oltre a specifiche procedure da adottare in caso di eventuale sospensione della gara con gli atleti già in acqua.

Follonica capitale del nuoto in acque libere per una giornata

Il 13° Memorial Conte&Merlini ha rappresentato non soltanto un appuntamento agonistico, ma anche un'occasione per valorizzare il nuoto in acque libere in Toscana, portando atleti e appassionati in uno dei tratti più conosciuti della costa maremmana.

Il regolamento prevedeva premiazioni per i primi tre uomini e le prime tre donne della classifica assoluta, oltre alle medaglie destinate ai primi tre classificati di ciascuna categoria agonisti e Master, sia maschile sia femminile.

In questo contesto si inserisce la prestazione di Eugenio Rotella, capace di portare a termine i 5 km e di conquistare il secondo gradino del podio di categoria, accompagnato da un ottimo 12° posto nella graduatoria generale.

Un risultato che impreziosisce la sua partecipazione alla manifestazione di Follonica e conferma ancora una volta quanto il nuoto di fondo sappia unire agonismo, preparazione fisica e passione per il mare.