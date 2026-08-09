Incidente sulla SS 280 a Marcellinara, scontro tra auto e mezzo pesante: cinque feriti

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Grave incidente sulla Strada Statale 280 dei Due Mari. La carreggiata verso Lamezia Terme è stata temporaneamente chiusa mentre sul posto operano Anas, sanitari del 118 e forze dell’ordine

Incidente sulla SS 280 dei Due Mari

Un incidente stradale sulla SS 280 ha provocato il ferimento di cinque persone e reso necessaria la chiusura temporanea della carreggiata in direzione Lamezia Terme.

Il sinistro si è verificato nel territorio di Marcellinara, in corrispondenza del km 21 della Strada Statale 280 dei Due Mari, importante arteria di collegamento della viabilità calabrese.

Secondo le informazioni disponibili, nell’incidente sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e un veicolo leggero. L'impatto ha provocato il ferimento di cinque persone.

Cinque persone ferite nello scontro

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli operatori del 118 per prestare assistenza alle persone coinvolte. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli ufficiali sulle condizioni dei cinque feriti.

Le cause dell'incidente sulla SS 280 sono ancora in fase di accertamento. Le forze dell'ordine presenti sul posto stanno svolgendo le verifiche necessarie per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro.

SS 280 chiusa verso Lamezia Terme

L'incidente ha avuto conseguenze anche sulla circolazione. La carreggiata della SS 280 in direzione Lamezia Terme è stata infatti provvisoriamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso, la gestione dei mezzi coinvolti e la messa in sicurezza del tratto interessato.

Per evitare il punto dell'incidente è stata predisposta una deviazione temporanea.

I veicoli diretti verso Lamezia Terme devono utilizzare l'uscita obbligatoria allo svincolo di Settingiano, proseguire lungo la SP 168/1 e successivamente rientrare sulla SS 280 allo svincolo di Marcellinara.

Anas e forze dell'ordine sul posto

Sul tratto interessato sono presenti le squadre Anas, insieme al personale sanitario del 118 e alle forze dell'ordine.

Le operazioni sono finalizzate sia alla gestione della viabilità sia al ripristino delle condizioni necessarie per permettere la riapertura della SS 280 in sicurezza nel più breve tempo possibile.

La situazione potrebbe causare rallentamenti e disagi alla circolazione, soprattutto per chi percorre la Statale 280 dei Due Mari verso Lamezia Terme. Agli automobilisti viene quindi raccomandata particolare prudenza in prossimità degli svincoli interessati dalla deviazione.

Accertamenti sulla dinamica dell'incidente

Resta da chiarire cosa abbia provocato lo scontro tra il mezzo pesante e l'auto. Gli accertamenti dovranno stabilire l'esatta sequenza dei fatti e le circostanze che hanno portato all'incidente.

Ulteriori informazioni potranno emergere nelle prossime ore, sia sulle condizioni dei cinque feriti sia sui tempi necessari per il completo ripristino della circolazione lungo la SS 280.