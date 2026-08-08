Terremoto in Calabria, scossa di magnitudo 3.0 nel Catanzarese epicentro vicino Cerva

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Una scossa di terremoto in Calabria è stata registrata nella serata di sabato 8 agosto 2026. Il sisma ha avuto magnitudo ML 3.0 ed epicentro nel territorio della provincia di Catanzaro, a circa 1 chilometro a sud-est di Cerva. Tra i comuni più vicini anche Sersale, Andali, Petronà e Belcastro.

Terremoto nel Catanzarese l'8 agosto 2026

Secondo i dati disponibili, il terremoto nel Catanzarese si è verificato alle 20:25:48 ora italiana dell'8 agosto 2026, corrispondenti alle 18:25:48 UTC.

L'evento sismico è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV di Roma. L'epicentro è stato individuato alle coordinate geografiche 39.0167 di latitudine e 16.7497 di longitudine, mentre l'ipocentro è stato stimato a una profondità di 19 chilometri.

I dati relativi alla magnitudo, alla profondità e alla posizione dell'evento rappresentano la migliore stima effettuata sulla base delle informazioni disponibili. Come avviene normalmente per gli eventi sismici, successive analisi potrebbero determinare lievi aggiornamenti dei parametri.

Epicentro a un chilometro da Cerva

La scossa di magnitudo 3.0 ha avuto il suo epicentro in un'area interna della provincia di Catanzaro, particolarmente vicina a diversi centri abitati della zona presilana.

Il comune più vicino è Cerva, distante appena 1 chilometro dall'epicentro. Seguono Andali e Sersale, entrambi a circa 2 chilometri, mentre Petronà e Belcastro si trovano a circa 3 chilometri.

A circa 6 chilometri si trova Cropani, mentre Marcedusa, Zagarise e Mesoraca distano approssimativamente 8 chilometri dall'area epicentrale.

I comuni più vicini alla scossa

Nel raggio di 20 chilometri dall'epicentro si trovano numerosi comuni delle province di Catanzaro e Crotone. Tra questi figurano Soveria Simeri e Magisano, a circa 10 chilometri; Sellia, Simeri Crichi e Petilia Policastro, a 11 chilometri; Sellia Marina, Botricello e Albi, a circa 13 chilometri.

Più distanti, ma sempre entro i 20 chilometri, si trovano Taverna a 14 chilometri, Pentone e Fossato Serralta a 15, Sorbo San Basile a 16, Roccabernarda a 17 e San Mauro Marchesato a 18 chilometri.

Anche Catanzaro risulta a circa 18 chilometri dall'epicentro, mentre Gimigliano e Cotronei si trovano a una distanza di circa 20 chilometri.

Scossa tra le province di Catanzaro e Crotone

La posizione dell'epicentro rende l'evento di particolare interesse per diversi territori compresi tra il Catanzarese e il Crotonese. Complessivamente, nei comuni situati entro 20 chilometri dall'epicentro risiedono oltre 166 mila persone, considerando i dati demografici riportati nella rilevazione.

La magnitudo 3.0 rientra nella fascia dei terremoti di energia contenuta, ma la percezione di una scossa non dipende esclusivamente dalla magnitudo. Entrano infatti in gioco diversi fattori, tra cui la profondità dell'ipocentro, la distanza dall'epicentro, le caratteristiche geologiche locali e il tipo di edificio in cui ci si trova.

I dati del terremoto di Cerva

L'evento dell'8 agosto può essere sintetizzato attraverso i principali parametri disponibili:

Magnitudo: ML 3.0

Data: 8 agosto 2026

Ora italiana: 20:25:48

Epicentro: 1 km a sud-est di Cerva CZ

Profondità: 19 km

Latitudine: 39.0167

Longitudine: 16.7497

Localizzazione: Sala Sismica INGV Roma

La situazione resta quindi legata agli eventuali aggiornamenti dei dati strumentali. Le stime iniziali relative a epicentro, profondità e magnitudo del terremoto possono infatti essere perfezionate con l'acquisizione e l'analisi di ulteriori informazioni provenienti dalla rete sismica.