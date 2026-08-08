Tensione Italia Spagna sui controlli alle frontiere nuove verifiche per chi arriva dall’Italia

Tempo di lettura: ~5 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Madrid introduce controlli a campione su voli e passeggeri provenienti dall’Italia dopo le misure adottate da Roma in seguito alla crisi migratoria di Ceuta. L’Unione europea invita i due Paesi al dialogo e difende il sistema Schengen

Si alza il livello della tensione diplomatica tra Italia e Spagna. A partire dalla mezzanotte tra venerdì e sabato, Madrid ha introdotto controlli sui passeggeri provenienti dall’Italia, una misura destinata a rimanere in vigore fino al 7 settembre e che rappresenta la risposta spagnola alle verifiche decise in precedenza dal governo italiano.

La vicenda nasce dalle conseguenze della crisi migratoria di Ceuta e sta assumendo una dimensione europea, perché al centro del confronto non ci sono soltanto i rapporti tra Roma e Madrid, ma anche il funzionamento dello spazio Schengen e il principio della libera circolazione.

Perché la Spagna controlla chi arriva dall’Italia

La decisione del governo spagnolo guidato da Pedro Sánchez arriva dopo le misure adottate dall’Italia nei confronti dei collegamenti provenienti dalla Spagna.

Roma, in seguito alla situazione migratoria registrata a Ceuta, enclave spagnola situata sulla costa nordafricana e confinante con il Marocco, ha infatti disposto per un mese il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna.

Dopo un confronto politico che non ha portato a una soluzione condivisa, Madrid ha scelto una misura analoga introducendo verifiche sui viaggiatori in arrivo dall’Italia.

Si tratta di un passaggio significativo soprattutto perché Italia e Spagna non condividono una frontiera terrestre. Gli effetti delle decisioni dei due governi riguardano quindi principalmente aeroporti, porti e collegamenti internazionali.

Come funzionano i controlli negli aeroporti spagnoli

Le prime ore di applicazione delle nuove disposizioni non avrebbero provocato particolari criticità nei principali scali della Spagna.

I controlli della polizia spagnola vengono effettuati a campione direttamente all'arrivo dei voli. Secondo le informazioni disponibili, le verifiche avrebbero interessato inizialmente una quota compresa indicativamente tra il 5 e il 15 per cento dei passeggeri.

Nonostante i circa 250 voli provenienti dall’Italia, le operazioni si sarebbero svolte senza conseguenze rilevanti sulla normale gestione del traffico aeroportuale.

Per i cittadini italiani diretti in Spagna diventa comunque ancora più importante viaggiare con la documentazione personale valida e facilmente disponibile, considerando la possibilità di essere sottoposti a verifica all'arrivo.

La Farnesina rafforza l’assistenza agli italiani in Spagna

Di fronte alla nuova situazione, la Farnesina ha rafforzato l'attività di assistenza attraverso la rete diplomatica e consolare italiana.

L'obiettivo è fornire supporto ai cittadini italiani in Spagna che dovessero incontrare difficoltà durante il viaggio o nelle procedure di ingresso.

Al momento non vengono segnalate conseguenze tali da compromettere in maniera significativa i collegamenti tra i due Paesi, ma l'evoluzione della situazione viene seguita con attenzione anche considerando il periodo estivo e l'elevato numero di persone che si spostano tra Italia e Spagna per turismo.

La crisi di Ceuta dietro allo scontro tra Roma e Madrid

Per comprendere la portata dello scontro tra Italia e Spagna bisogna risalire alla questione migratoria di Ceuta.

La città autonoma spagnola rappresenta una delle frontiere esterne più delicate dell'Unione europea. La sua posizione geografica, sulla costa africana e a ridosso del Marocco, la rende uno dei punti maggiormente esposti alla pressione migratoria verso il territorio comunitario.

Le conseguenze della recente crisi migratoria a Ceuta hanno quindi superato rapidamente la dimensione locale, aprendo un confronto sulla gestione dei movimenti secondari dei migranti all'interno dell'Europa.

Ed è proprio sulla risposta da dare a questi fenomeni che sono emerse le divergenze tra Roma e Madrid.

Bruxelles teme conseguenze sullo spazio Schengen

La questione preoccupa anche la Commissione europea, interessata a evitare che il ricorso ai controlli interni possa trasformarsi in una successione di iniziative nazionali capaci di indebolire progressivamente il sistema di libera circolazione.

Il commissario europeo agli Affari Interni Magnus Brunner ha avuto un confronto con i ministri dell'Interno di Spagna e Italia, Fernando Grande-Marlaska e Matteo Piantedosi.

Brunner ha richiamato l'importanza della fiducia reciproca tra gli Stati membri e ha ricevuto rassicurazioni sul carattere temporaneo dei controlli alle frontiere interne.

Il punto sostenuto da Bruxelles è chiaro: la gestione dell'immigrazione irregolare dovrebbe essere affrontata attraverso una strategia europea comune e attraverso il rafforzamento delle frontiere esterne dell'Unione europea, evitando che le tensioni migratorie si trasformino in contrapposizioni tra singoli Stati membri.

Cosa cambia per chi deve viaggiare dall’Italia alla Spagna

Per chi ha programmato una vacanza o un viaggio di lavoro, al momento i collegamenti tra i due Paesi proseguono regolarmente. La principale novità riguarda la possibilità di incontrare controlli aggiuntivi all'arrivo in Spagna.

I passeggeri dovrebbero quindi mettere in conto eventuali verifiche dei documenti, soprattutto negli aeroporti e nei punti di ingresso interessati dalle nuove disposizioni.

La situazione assume particolare importanza nel mese di agosto, quando Spagna e Italia sono interessate da consistenti flussi turistici e migliaia di persone si spostano quotidianamente tra i due Paesi.

Controlli previsti fino al 7 settembre

Salvo nuove decisioni politiche o un'intesa tra i governi, le verifiche spagnole per gli arrivi dall’Italia sono previste fino al 7 settembre.

Le prossime settimane saranno quindi decisive per capire se Roma e Madrid riusciranno a ridurre la tensione oppure se il confronto sui controlli alle frontiere continuerà.

La posta in gioco va oltre i rapporti diplomatici tra Italia e Spagna. La vicenda riguarda direttamente uno dei principi fondamentali dell'integrazione europea: la possibilità di muoversi all'interno dello spazio Schengen senza che le frontiere interne tornino a rappresentare un ostacolo permanente.

Per questo Bruxelles punta a riportare il confronto sul terreno della cooperazione, ribadendo che la gestione dei flussi migratori e la protezione delle frontiere esterne devono essere considerate una responsabilità comune dell’Unione europea, e non diventare motivo di nuove divisioni tra gli Stati membri.