Colpi di calore a Catanzaro, aumentano gli accessi al Pronto Soccorso durante l’esodo estivo

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Più pazienti anziani con disidratazione e disorientamento mentre l’Azienda ospedaliero universitaria valuta una riorganizzazione dei reparti per alleggerire l’area di emergenza

Le temperature elevate di questi giorni iniziano a produrre conseguenze anche sul sistema sanitario cittadino. Al Pronto Soccorso dell’Azienda ospedaliero universitaria di Catanzaro si registra infatti un aumento degli accessi riconducibili ai colpi di calore, con particolare coinvolgimento delle persone anziane e dei soggetti più vulnerabili.

Il fenomeno richiede attenzione soprattutto durante le giornate caratterizzate da caldo intenso, umidità elevata e scarsa ventilazione. Le ondate di calore possono rappresentare un rischio per tutta la popolazione, ma risultano particolarmente pericolose per anziani, malati cronici, bambini, neonati e donne in gravidanza.

Aumentano gli accessi degli anziani con disidratazione e disorientamento

I casi osservati negli ultimi giorni riguardano soprattutto pazienti con più di ottant’anni, arrivati al Pronto Soccorso con sintomi quali disidratazione, confusione mentale, disorientamento, sonnolenza e debolezza generale.

Nelle persone anziane la percezione della sete può essere ridotta e l’organismo può adattarsi con maggiore difficoltà alle alte temperature. Il rischio aumenta ulteriormente in presenza di patologie cardiache, respiratorie, renali, diabete o terapie farmacologiche continuative.

Per questo motivo è importante che familiari e persone incaricate dell’assistenza controllino frequentemente le condizioni degli anziani, soprattutto quando vivono soli o non sono completamente autosufficienti.

L’ospedale si prepara all’aumento degli accessi estivi

In previsione di un possibile incremento degli accessi, collegato sia alle alte temperature sia all’esodo estivo, il Dipartimento di Emergenza Urgenza ha chiesto una riorganizzazione interna dei reparti.

L’obiettivo è favorire il decongestionamento del Pronto Soccorso, rendendo più rapido il trasferimento dei pazienti che necessitano di ricovero.

Le unità operative potrebbero essere autorizzate ad allestire posti letto aggiuntivi, aumentando temporaneamente la capacità delle degenze e migliorando la gestione dei flussi assistenziali.

Al momento, comunque, la situazione risulta sotto controllo e non vengono segnalate particolari criticità.

Come proteggere anziani e persone fragili dal caldo

Per ridurre il rischio di malori è consigliabile far bere frequentemente acqua alla persona anziana, anche quando non manifesta sete, salvo eventuali limitazioni prescritte dal medico.

È inoltre opportuno:

mantenere gli ambienti freschi e ben ventilati;

chiudere tende e persiane nelle ore più calde;

evitare di uscire tra le 11 e le 18;

preferire pasti leggeri, frutta e verdura;

limitare bevande alcoliche, molto zuccherate o eccessivamente fredde;

scegliere abiti leggeri e traspiranti;

verificare regolarmente lo stato di coscienza e di idratazione;

non modificare autonomamente farmaci o dosaggi.

Durante le giornate più calde è utile contattare frequentemente le persone sole, accertandosi che abbiano acqua disponibile e che l’abitazione non abbia raggiunto temperature eccessive. Il Ministero della Salute raccomanda di limitare l’esposizione al sole, idratarsi adeguatamente e proteggere in modo particolare i soggetti vulnerabili.

Caldo e donne in gravidanza

Le donne in gravidanza devono prestare particolare attenzione all’idratazione, poiché il caldo può accentuare stanchezza, cali di pressione, gonfiore e sensazione di debolezza.

È consigliabile bere acqua regolarmente, evitare attività fisica nelle ore centrali della giornata, utilizzare abiti larghi e leggeri e riposare in ambienti freschi. In caso di malessere persistente, contrazioni, vertigini, svenimenti o riduzione dei movimenti fetali è necessario contattare tempestivamente il medico o la struttura sanitaria di riferimento.

Come proteggere bambini e neonati

I bambini, soprattutto quelli molto piccoli, possono disidratarsi più rapidamente degli adulti. Devono quindi bere frequentemente ed evitare giochi, sport e permanenza al sole nelle ore più calde.

È importante utilizzare indumenti leggeri, copricapo e protezione solare, scegliendo luoghi ombreggiati e ventilati. I bambini non devono mai essere lasciati all’interno di un’automobile, neppure per pochi minuti o con i finestrini aperti.

Per i neonati allattati al seno, l’Istituto Superiore di Sanità raccomanda di offrire il latte più frequentemente durante i periodi caldi. Nei primi sei mesi, salvo diversa indicazione del pediatra, il latte materno è sufficiente e non è necessario somministrare acqua.

L’ambiente in cui dorme il neonato deve essere mantenuto a una temperatura adeguata, senza coprirlo eccessivamente e garantendo un corretto ricambio dell’aria.

I segnali da non sottovalutare

Tra i sintomi che possono indicare un problema legato al caldo rientrano:

forte debolezza;

mal di testa;

nausea o vomito;

crampi muscolari;

pelle molto calda;

sete intensa;

riduzione della quantità di urina;

confusione o comportamento insolito;

sonnolenza eccessiva;

perdita di coscienza;

temperatura corporea molto elevata.

Davanti a confusione mentale, svenimento, difficoltà respiratoria, convulsioni o perdita di coscienza, è necessario chiamare immediatamente il 112. In attesa dei soccorsi, la persona deve essere spostata in un luogo fresco, alleggerita dagli indumenti e raffreddata gradualmente. Il colpo di calore, soprattutto nei neonati e negli anziani, richiede un intervento sanitario urgente.

La prevenzione resta quindi lo strumento più efficace per ridurre gli effetti delle alte temperature e tutelare le fasce della popolazione maggiormente esposte.