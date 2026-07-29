ROCK MASTER “UNA STORIA LEGGENDARIA”. 40 ANNI DI ARRAMPICATA SPORTIVA AD ARCO

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La prossima edizione di Rock Master va in scena dal 2 al 4 ottobre

Arco celebra i 40 anni con le leggende dell'arrampicata che hanno fatto la storia

Ospiti speciali nella tre giorni Hill, Hirayama, Sarkany, Legrand, Raboutou ed Erbesfield

Eventi di contorno e le sfide Duello Lead e KO Boulder con i migliori climbers

Rock Master, la più famosa e longeva competizione di arrampicata sportiva d’Europa, si prepara a festeggiare un traguardo storico insieme a grandi campioni e ospiti speciali. Dal 2 al 4 ottobre Arco (TN) celebra quarant’anni di manifestazioni di arrampicata sportiva, un percorso iniziato nel 1986 con Sport Roccia e che con Rock Master ha attraversato l'evoluzione del climbing moderno, diventato il riferimento internazionale della disciplina, la competizione che prima di ogni altra ha contribuito a definirne il linguaggio agonistico, l'identità e il prestigio sportivo.

Per l’occasione la prossima edizione di Rock Master celebrerà questo speciale traguardo accogliendo alcune delle più grandi leggende della storia dell’arrampicata, che proprio sulle pareti del Climbing Stadium di Arco hanno spinto sempre più in alto il livello della disciplina, accompagnandola fino al riconoscimento olimpico.

Tra gli ospiti d'onore della tre giorni organizzata da Rock Master 20.20 e da Garda Trentino ci sarà Yuji Hirayama, due volte vincitore della Coppa del Mondo Lead (1998 e 2000) e di Rock Master, nel 1991 e nel 2001, e primo atleta nella storia a realizzare una salita a vista di grado 8c, impresa che nel 2004 segnò una svolta nell'arrampicata su roccia. “Rock Master è unico, è la competizione che ha fatto nascere lo sport che oggi vediamo alle Olimpiadi” ha raccontato la leggenda giapponese. Ad Arco non mancherà poi la belga Muriel Sarkany, fuoriclasse da cinque Coppe del Mondo Lead conquistate tra il 1997 e il 2003 e tre vittorie consecutive al Rock Master (1999, 2000 e 2001). Sarkany è stata un’atleta capace di imporsi nel circuito internazionale per oltre un decennio, dimostrando quella costanza e quella dedizione che hanno caratterizzato anche la carriera della statunitense Robyn Erbesfield-Raboutou, quattro volte vincitrice della Coppa del Mondo Lead e trionfatrice ad Arco nel 1994. Al suo fianco ci sarà anche il marito Didier Raboutou, tra i pionieri dell'arrampicata sportiva francese e vincitore del Rock Master 1989. La loro storia sportiva si intreccia oggi con quella della figlia Brooke Raboutou, protagonista della nuova generazione mondiale, vincitrice del Duello Lead del Rock Master 2026 e prima donna nella storia a chiudere un 9b+ con la scalata di Excalibur a Drena. Tra i protagonisti attesi ci sarà anche il francese François Legrand, cinque volte vincitore della Coppa del Mondo Lead e quattro volte campione del Rock Master (1990, 1994, 1997 e 1998), atleta che ha contribuito a ridefinire gli standard della specialità Lead negli anni Novanta. A rappresentare uno dei capitoli più iconici della disciplina sarà infine Lynn Hill, considerata una delle più grandi arrampicatrici di tutti i tempi. “Quando sento parlare di Rock Master riaffiorano i ricordi delle mie prime esperienze nelle competizioni – racconta la statunitense. – Lo considero un appuntamento paragonabile a ciò che Wimbledon rappresenta per un tennista. Già il solo poterne fare parte rappresenta un grande risultato, e averlo vinto più volte non può che essere un onore immenso per me”. Hill ha conquistato cinque successi a Rock Master tra il 1987 e il 1992, ed è stata la prima persona a completare in libera e in giornata The Nose su El Capitan nel 1993, oltre che la prima donna a salire una via gradata 8b+.

Accanto agli eventi di contorno e alle sfide del Duello Lead e del KO Boulder che vedranno in gara i più forti climbers del mondo, Rock Master propone vari incontri con i suoi campioni leggendari: venerdì 2 ottobre alle ore 17.00 Lynn Hill inaugurerà il ciclo dei “Climbin' Espresso”, sabato 3 alle ore 11.00 sarà la volta di Yuji Hirayama, mentre alle ore 18.00 il Rock Master Village ospiterà l'aperitivo celebrativo dedicato al quarantesimo anniversario insieme alle leggende che ne hanno fatto parte. Domenica 4, alle ore 10.00, saranno infine Didier Raboutou e Robyn Erbesfield a chiudere il programma con i campioni del passato.

Dopo quarant’anni di competizioni sportive, Arco continua a rappresentare il punto d'incontro tra la storia e il futuro dell'arrampicata. Ai piedi della Rupe del Castello di Arco il viaggio di Rock Master continua in un festival senza paragoni di sport e grande spettacolo nella Home of Climbing del Garda Trentino. La prenotazione dei biglietti gratuiti per il pubblico è già aperta.

