Reggio Cal.: Reggina, mercato quasi completato e ambizioni da Serie C. Sant’Agata già al centro del nuovo progetto.

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Laaccelera la costruzione della squadra in vista della nuova stagione con un'idea chiara: creare un gruppo competitivo per vincere ile provare, finalmente, a, obiettivo fallito negli ultimi tre anni della gestione Ballarino-Minniti. Dopo la delusione delle ultime stagioni, il club amaranto sembra aver impostato un progetto più equilibrato, basato su esperienza, giovani di prospettiva e una struttura tecnica già ben definita. Merito di tutto ciò, ovviamente, all'impegno profuso dal neo Sindaco della Città, Francesco Cannizzaro, e del nuovo Patron del sodalizio amaranto, Claudio Lotito. Amicizia, unità d'intenti e voglia di emerge hanno unito le due carismatiche figure che oggi fanno sognare i tifosi amaranto.Il clima attorno alla squadra è tornato positivo. Ilha riportato entusiasmo tra i sostenitori, con tifosi contenti di vedere una rosa quasi completa già nelle prime fasi della preparazione estiva.Connelle ultime ore, il mercato amaranto mostra una strategia precisa sia dal punto di vista tattico sia da quello anagrafico. L'obiettivo non è soltanto aumentare il tasso tecnico della squadra, ma anche rispettare le quote previste dallasenza rinunciare alla competitività.La società ha affidato la parte offensiva e creativa del progetto ai giocatori di maggiore esperienza. In avanti spiccano, chiamati a garantire fantasia, imprevedibilità e peso realizzativo. In mezzo al campo, invece, la fisicità die le caratteristiche tecniche didovranno assicurare equilibrio e soluzioni nella costruzione della manovra.Questa scelta permette alla Reggina di avere una spina dorsale affidabile, fondamentale in un torneo lungo e competitivo come ilSul fronte, il club ha puntato su profili molto giovani ma considerati funzionali al progetto. L'inserimento diconsente di coprire le corsie esterne e il reparto arretrato con giocatori dinamici, duttili e in linea con le quote obbligatorie.La scelta di concentrare gli Under soprattutto nella fase difensiva rappresenta una soluzione moderna e sostenibile: garantisce energia atletica e lascia ai giocatori più esperti la gestione dei momenti chiave della partita.L'avvio della preparazione al Centro Sportivo Sant'Agata assume un valore simbolico importante. La Reggina si presenta al raduno con un telaio già strutturato, evitando i ritardi che spesso complicano le prime settimane di lavoro.Pere ilquesto rappresenta un vantaggio significativo: poter lavorare fin da subito con gran parte della rosa permette di accelerare l'inserimento dei nuovi acquisti e definire rapidamente identità tattica e gerarchie.Secondo quanto riportato da, la trattativa persarebbe ormai arrivata alla conclusione positiva. Il centrocampista classe 1996, reduce dall'esperienza alla, porterebbe in amaranto un bagaglio importante di esperienza e continuità. Nell'ultima stagione Acquadro ha collezionato:Il dato più interessante riguarda però il suo percorso recente: il giocatore è stato protagonista di tre promozioni consecutive con. Un profilo abituato a lottare per il vertice che potrebbe rivelarsi prezioso nella corsa alla Serie C.Tra i volti nuovi più attesi c'è, che ha voluto presentarsi alla piazza reggina con un messaggio chiaro e senza alimentare polemiche sul recente passato. Attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, il centrocampista ha spiegato la propria posizione riguardo all'addio alla, sottolineando la volontà di concentrarsi esclusivamente sulla nuova avventura in amaranto. Il gesto è stato apprezzato dall'ambiente perché trasmette professionalità, maturità e desiderio di inserirsi rapidamente in un contesto ambizioso come quello della Reggina. Nelle ultimissime ore si è saputo che ancheha sposato la causa amaranto.Attorno al progetto amaranto continua a esserci attenzione anche a livello istituzionale. Le parole dele delconfermano la volontà di sostenere un percorso di rilancio che riporti stabilmente la Reggina nel calcio professionistico.In una piazza passionale come Reggio Calabria, però, i risultati restano l'unico vero giudice. Le dichiarazioni di: ciò che conterà davvero sarà la capacità della squadra di trasformare le ambizioni in punti e vittorie sul campo.La sensazione è che la Reggina abbia finalmente imboccato una strada più razionale. L'ossatura della squadra è praticamente completa, il lavoro diprocede con ruoli già ben delineati e l'ambiente sembra aver ritrovato fiducia.Per una società che punta a, partire con una rosa equilibrata e con una preparazione organizzata rappresenta un segnale importante. Ora la parola passa al campo, dove gli amaranto dovranno dimostrare di essere davvero fortissimi e all'altezza delle aspettative di una tifoseria che sogna il ritorno della