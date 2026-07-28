Reggio Cal.: Reggina, mercato quasi completato e ambizioni da Serie C. Sant’Agata già al centro del nuovo progetto.
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La Reggina accelera la costruzione della squadra in vista della nuova stagione con un'idea chiara: creare un gruppo competitivo per vincere il campionato di Serie D-Girone I e provare, finalmente, a passare nei professionisti, obiettivo fallito negli ultimi tre anni della gestione Ballarino-Minniti. Dopo la delusione delle ultime stagioni, il club amaranto sembra aver impostato un progetto più equilibrato, basato su esperienza, giovani di prospettiva e una struttura tecnica già ben definita. Merito di tutto ciò, ovviamente, all'impegno profuso dal neo Sindaco della Città, Francesco Cannizzaro, e del nuovo Patron del sodalizio amaranto, Claudio Lotito. Amicizia, unità d'intenti e voglia di emerge hanno unito le due carismatiche figure che oggi fanno sognare i tifosi amaranto.
Il clima attorno alla squadra è tornato positivo. Il raduno al Centro Sportivo Sant'Agata ha riportato entusiasmo tra i sostenitori, con tifosi contenti di vedere una rosa quasi completa già nelle prime fasi della preparazione estiva.
Una Reggina costruita con equilibrio tra Over e Under. Con dieci acquisti ufficializzati nelle ultime ore, il mercato amaranto mostra una strategia precisa sia dal punto di vista tattico sia da quello anagrafico. L'obiettivo non è soltanto aumentare il tasso tecnico della squadra, ma anche rispettare le quote previste dalla Serie D senza rinunciare alla competitività.
Qualità ed esperienza nel cuore della squadra. La società ha affidato la parte offensiva e creativa del progetto ai giocatori di maggiore esperienza. In avanti spiccano Alma e Guida, chiamati a garantire fantasia, imprevedibilità e peso realizzativo. In mezzo al campo, invece, la fisicità di Abonckelet e le caratteristiche tecniche di Rotulo dovranno assicurare equilibrio e soluzioni nella costruzione della manovra.
Questa scelta permette alla Reggina di avere una spina dorsale affidabile, fondamentale in un torneo lungo e competitivo come il Girone I di Serie D.
Giovani classe 2007 e 2008 per difesa ed esterni. Sul fronte Under, il club ha puntato su profili molto giovani ma considerati funzionali al progetto. L'inserimento di Palmieri, Specker, Runza, De Mori, Toscano e Fazio consente di coprire le corsie esterne e il reparto arretrato con giocatori dinamici, duttili e in linea con le quote obbligatorie.
La scelta di concentrare gli Under soprattutto nella fase difensiva rappresenta una soluzione moderna e sostenibile: garantisce energia atletica e lascia ai giocatori più esperti la gestione dei momenti chiave della partita.
Sant'Agata, il nuovo punto di partenza della stagione amaranto. L'avvio della preparazione al Centro Sportivo Sant'Agata assume un valore simbolico importante. La Reggina si presenta al raduno con un telaio già strutturato, evitando i ritardi che spesso complicano le prime settimane di lavoro.
Per l'allenatore Marchionni e il direttore Romairone questo rappresenta un vantaggio significativo: poter lavorare fin da subito con gran parte della rosa permette di accelerare l'inserimento dei nuovi acquisti e definire rapidamente identità tattica e gerarchie.
Alberto Acquadro vicino alla Reggina: esperienza e promozioni in mediana. Secondo quanto riportato da Pianeta Reggina, la trattativa per Alberto Acquadro sarebbe ormai arrivata alla conclusione positiva. Il centrocampista classe 1996, reduce dall'esperienza alla Scafatese, porterebbe in amaranto un bagaglio importante di esperienza e continuità. Nell'ultima stagione Acquadro ha collezionato: 38 presenze complessive; 4 gol e 2 assist.
Il dato più interessante riguarda però il suo percorso recente: il giocatore è stato protagonista di tre promozioni consecutive con Trapani, Siracusa e Scafatese. Un profilo abituato a lottare per il vertice che potrebbe rivelarsi prezioso nella corsa alla Serie C.
Rotulo chiarisce l'addio alla Nissa e guarda avanti. Tra i volti nuovi più attesi c'è Riccardo Rotulo, che ha voluto presentarsi alla piazza reggina con un messaggio chiaro e senza alimentare polemiche sul recente passato. Attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, il centrocampista ha spiegato la propria posizione riguardo all'addio alla Nissa, sottolineando la volontà di concentrarsi esclusivamente sulla nuova avventura in amaranto. Il gesto è stato apprezzato dall'ambiente perché trasmette professionalità, maturità e desiderio di inserirsi rapidamente in un contesto ambizioso come quello della Reggina. Nelle ultimissime ore si è saputo che anche Simone Franchini ha sposato la causa amaranto.
Lotito, Cannizzaro e le ambizioni della città. Attorno al progetto amaranto continua a esserci attenzione anche a livello istituzionale. Le parole del presidente Claudio Lotito e del sindaco Francesco Cannizzaro confermano la volontà di sostenere un percorso di rilancio che riporti stabilmente la Reggina nel calcio professionistico.
In una piazza passionale come Reggio Calabria, però, i risultati restano l'unico vero giudice. Le dichiarazioni di Antonini lasciano il tempo che trovano: ciò che conterà davvero sarà la capacità della squadra di trasformare le ambizioni in punti e vittorie sul campo.
Obiettivo vincere il campionato di Serie D Girone I. La sensazione è che la Reggina abbia finalmente imboccato una strada più razionale. L'ossatura della squadra è praticamente completa, il lavoro di Marchionni e Romairone procede con ruoli già ben delineati e l'ambiente sembra aver ritrovato fiducia.
Per una società che punta a vincere il campionato di Serie D-Girone I e passare nei professionisti, partire con una rosa equilibrata e con una preparazione organizzata rappresenta un segnale importante. Ora la parola passa al campo, dove gli amaranto dovranno dimostrare di essere davvero fortissimi e all'altezza delle aspettative di una tifoseria che sogna il ritorno della Reggina in Serie C.
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