Meteo Italia, torna il caldo africano: temporali sulla Sicilia, poi fino a 40 gradi su gran parte del Paese

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L'anticiclone riconquista l'Italia: ultime ore di instabilità al Sud prima di una nuova intensa ondata di caldo

L'Italia si prepara a vivere un nuovo cambio di scenario meteorologico. Dopo alcuni giorni caratterizzati da una maggiore variabilità, l'anticiclone subtropicale africano sta tornando a rafforzarsi sul Mediterraneo, riportando sole, temperature elevate e un progressivo aumento dell'afa su gran parte della Penisola.

L'unica eccezione riguarda l'estremo Sud, dove la presenza di una circolazione depressionaria in quota continua a favorire condizioni di instabilità, soprattutto sulla Sicilia, interessata da rovesci e temporali localmente intensi.

Temporali sulla Sicilia: dove il maltempo sarà più intenso

Nelle prossime ore la Sicilia resterà la regione più esposta ai fenomeni di instabilità. L'aria più fresca presente in quota entra infatti in contrasto con le masse d'aria molto calde e umide nei bassi strati dell'atmosfera, creando le condizioni ideali per lo sviluppo di temporali improvvisi, accompagnati da piogge intense e locali raffiche di vento.

Le aree maggiormente coinvolte risultano:

Palermitano , soprattutto nel settore nord-occidentale dell'isola;

, soprattutto nel settore nord-occidentale dell'isola; Ragusano e parte della Sicilia sud-orientale;

e parte della Sicilia sud-orientale; zone interne, dove nelle ore più calde potranno svilupparsi ulteriori celle temporalesche.

Nel resto dell'isola si alterneranno nuvole e schiarite, mentre il maltempo tenderà ad attenuarsi gradualmente tra il tardo pomeriggio e la serata, lasciando spazio a un progressivo miglioramento.

Sole e caldo in aumento sul resto d'Italia

Mentre il Sud farà ancora i conti con qualche episodio di instabilità, il resto del Paese sarà interessato da condizioni decisamente più stabili.

Al Centro-Nord il cielo si presenterà in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con soltanto qualche addensamento pomeridiano lungo l'arco alpino orientale, dove non si escludono brevi rovesci isolati.

Le temperature continueranno a salire giorno dopo giorno grazie al rafforzamento dell'alta pressione, con valori superiori alle medie climatiche già a partire da metà settimana.

Da giovedì arriva la quarta ondata di caldo africano

A partire da giovedì 30 luglio, l'anticiclone africano si consoliderà definitivamente sull'Italia, dando il via a una nuova fase caratterizzata da tempo stabile e temperature in costante aumento.

Le correnti molto calde provenienti dal Nord Africa favoriranno un deciso incremento delle massime, soprattutto nelle pianure del Centro-Nord e nelle aree interne delle due Isole maggiori.

Tra giovedì e il weekend sono attesi valori compresi tra:

36-38°C in molte città del Centro;

in molte città del Centro; punte di 39-40°C nella Pianura Padana e nelle zone interne del Sud;

nella Pianura Padana e nelle zone interne del Sud; locali picchi prossimi ai 41°C nelle aree più esposte.

Oltre al caldo intenso, aumenterà anche l'afa, con notti tropicali durante le quali le temperature difficilmente scenderanno sotto i 24-26°C, soprattutto nei grandi centri urbani e lungo le coste.

Weekend rovente: afa e temperature eccezionali

Il prossimo fine settimana potrebbe rappresentare il momento più intenso della nuova ondata di caldo africano.

Secondo le attuali proiezioni, il dominio dell'alta pressione garantirà cieli sereni su quasi tutto il territorio nazionale, mentre il caldo diventerà particolarmente intenso.

Le regioni più esposte saranno:

Val Padana ;

; Toscana ;

; Lazio ;

; Umbria ;

; Puglia ;

; Basilicata ;

; Sardegna ;

; aree interne della Sicilia.

In queste zone il clima sarà caratterizzato da temperature elevate, forte irraggiamento solare e tassi di umidità in aumento, condizioni che faranno percepire valori ancora superiori rispetto a quelli registrati dai termometri.

Le previsioni fino alla prossima settimana

Le ultime elaborazioni indicano che la fase di stabilità potrebbe proseguire anche nei primi giorni della prossima settimana.

L'anticiclone subtropicale continuerà infatti a dominare lo scenario meteorologico italiano, mantenendo condizioni generalmente soleggiate e favorendo una persistenza del caldo ben oltre il weekend.

L'unica variabile sarà rappresentata da qualche temporale di calore pomeridiano lungo i rilievi alpini, fenomeni comunque isolati e tipici dei periodi di forte riscaldamento.

Scenario meteo: dall'instabilità al grande caldo

Dopo gli ultimi temporali sulla Sicilia, l'Italia si appresta dunque a entrare in una lunga fase dominata dall'alta pressione africana. Se nelle prossime ore il maltempo interesserà ancora alcune aree dell'estremo Sud, dalla seconda parte della settimana il sole tornerà protagonista praticamente ovunque.

L'attenzione si sposterà quindi sulle temperature elevate, sull'afa e sulla possibile quarta ondata di caldo africano dell'estate, destinata a riportare valori ben superiori alla norma e condizioni tipicamente estive su tutto il Paese.