Eugenio Rotella brilla al Trofeo Plemmyrion di Siracusa con il Gruppo Atletico Sportivo SSD

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Il nuotatore catanzarese conquista il settimo posto assoluto e vince la categoria M25 nella gara di cinque chilometri in acque libere

Grande soddisfazione per il nuoto calabrese al 9° Trofeo Plemmyrion, disputato domenica 26 luglio 2026 nello scenario dell’Area Marina Protetta del Plemmirio, a Siracusa. Tra i protagonisti della manifestazione si è distinto il catanzarese Eugenio Francesco Rotella, atleta del Gruppo Atletico Sportivo SSD, autore di una prestazione di assoluto rilievo.

Rotella ha completato la prova di cinque chilometri in acque libere con il tempo di 1 ora, 5 minuti e 16 secondi, conquistando il settimo posto nella classifica generale e il primo posto nella categoria Master M25.

Un risultato prestigioso per Eugenio Rotella

La prestazione di Eugenio Rotella assume particolare valore considerando il numero e il livello tecnico degli atleti presenti alla competizione. Il nuotatore catanzarese è riuscito a inserirsi nelle prime posizioni della classifica assoluta, terminando la gara a meno di nove minuti dal vincitore.

Il successo nella categoria M25 conferma le qualità dell’atleta, capace di affrontare con continuità e determinazione un percorso impegnativo, nel quale resistenza, orientamento e gestione delle energie hanno avuto un ruolo determinante.

Il settimo posto assoluto rappresenta inoltre un risultato importante per tutto il movimento natatorio calabrese, che ha trovato in Rotella uno dei suoi migliori rappresentanti nella tappa siciliana.

Il ruolo del Gruppo Atletico Sportivo SSD

Il risultato ottenuto a Siracusa premia anche il lavoro del Gruppo Atletico Sportivo SSD, la società sportiva rappresentata da Eugenio Rotella durante il Trofeo Plemmyrion.

La squadra accompagna il percorso agonistico dell’atleta e rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la preparazione, la programmazione degli allenamenti e la partecipazione alle competizioni di nuoto in acque libere.

Portare un proprio atleta al settimo posto assoluto e alla vittoria della categoria M25 in una manifestazione così partecipata costituisce un risultato significativo anche per la società, che può celebrare una prestazione capace di dare visibilità al proprio lavoro e allo sport calabrese.

La gara nelle acque del Plemmirio

Il Trofeo Plemmyrion 2026, organizzato dalla ASD TriROCK, era valido come terza tappa del Grand Prix Sicilia Openwater 2026. La competizione si è svolta sulla distanza di 5.000 metri, con partenza e arrivo nella zona antistante il Lido Varco23.

Il campo di gara prevedeva un circuito triangolare di 2.500 metri da percorrere due volte, delimitato da quattro boe obbligatorie. Gli atleti hanno dovuto affrontare una prova tecnica e fisicamente impegnativa, resa ancora più affascinante dal contesto naturalistico del Plemmirio.

La manifestazione era aperta agli atleti agonisti e a tutte le categorie Master regolarmente tesserate, con classifiche e premiazioni dedicate sia ai risultati assoluti sia alle singole fasce di età.

Rotella tra i migliori della classifica assoluta

La vittoria generale è andata a Claudio Grillo, primo al traguardo con il tempo di 56 minuti e 22 secondi. Eugenio Rotella ha concluso in settima posizione, precedendo numerosi specialisti provenienti da società siciliane e da altre regioni italiane.

Secondo quanto riportato nella classifica ufficiale della manifestazione, il catanzarese ha ottenuto questi risultati:

Settimo posto assoluto

Primo classificato nella categoria M25

Tempo finale di 1 ora, 5 minuti e 16 secondi

Società Gruppo Atletico Sportivo SSD

Numeri che raccontano una prova solida, gestita con esperienza dall’inizio alla fine e conclusa con un piazzamento di prestigio.

Una giornata da ricordare per il nuoto catanzarese

La medaglia conquistata da Eugenio Rotella premia l’impegno quotidiano dell’atleta e il lavoro svolto insieme al Gruppo Atletico Sportivo SSD. Il risultato ottenuto al Plemmirio rappresenta una tappa importante nel suo percorso sportivo e un motivo di orgoglio per Catanzaro e per l’intera Calabria.

In una disciplina impegnativa come il nuoto di fondo, nella quale preparazione atletica, esperienza e capacità di adattamento alle condizioni del mare risultano fondamentali, Rotella ha dimostrato di poter competere ai vertici della propria categoria e di confrontarsi con successo anche con i migliori della classifica assoluta.

La fonte dei dati è la classifica ufficiale del 9° Trofeo Plemmyrion e il regolamento della manifestazione pubblicato dal circuito Sicilia Openwater 2026.