Onda lunga sul Mar Ionio, fenomeno confermato lungo le coste calabresi

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Onda lunga sul Mar Ionio, il fenomeno interessa le coste della Calabria: cosa sta succedendo

Moto ondoso anomalo tra Catanzaro, Crotone e Reggio Calabria: gli esperti confermano la presenza dell’onda lunga

Il Mar Ionio è interessato in queste ore da un particolare fenomeno marino noto come onda lunga, un moto ondoso capace di raggiungere la costa con maggiore continuità ed energia rispetto alle normali condizioni del mare. A confermare la situazione è la Stazione Meteorologica Sant’Elia di Catanzaro, che aveva previsto l’arrivo del fenomeno già nei giorni scorsi e che ora ne documenta l’evoluzione attraverso osservazioni dirette e immagini dal litorale.

Secondo quanto comunicato dalla Stazione Meteorologica Sant’Elia di Catanzaro, l’onda lunga sta interessando il litorale reggino, catanzarese e crotonese a partire dal pomeriggio di oggi e continuerà a influenzare il Mar Ionio anche per l’intera giornata di domani.

Cos’è l’onda lunga e perché non va confusa con una mareggiata

A differenza di una classica mareggiata, l’onda lunga non è necessariamente associata a vento forte o a condizioni di maltempo sulla costa.

Si tratta di un moto ondoso formato da onde con una lunghezza maggiore del normale, generate spesso da perturbazioni o venti intensi anche molto lontani dall’area interessata. Queste onde riescono a propagarsi per centinaia di chilometri conservando gran parte della loro energia, fino a raggiungere il litorale con un ritmo costante e una forza superiore rispetto alle condizioni ordinarie.

Per questo motivo il mare può apparire solo moderatamente mosso, ma le onde che arrivano a riva risultano più potenti e persistenti.

Le immagini da Catanzaro Lido confermano il fenomeno

A testimoniare quanto sta accadendo è anche un video realizzato nel quartiere Lido di Catanzaro da Barbara Ferraina e condiviso dalla Stazione Meteorologica Sant’Elia di Catanzaro. Le immagini mostrano chiaramente il continuo susseguirsi delle onde sulla battigia, offrendo una dimostrazione concreta del fenomeno osservato lungo la costa ionica calabrese.

Perché il fenomeno interessa il Mar Ionio

Le caratteristiche del Mar Ionio, unite all’attuale configurazione atmosferica sul Mediterraneo, favoriscono la propagazione di questo tipo di onde. Anche in assenza di condizioni meteo particolarmente avverse sulla costa, l’energia prodotta da sistemi perturbati lontani può raggiungere il litorale ionico, determinando un moto ondoso più intenso del normale.

Pur trattandosi di un fenomeno conosciuto dagli esperti, la presenza di onda lunga in piena estate è relativamente poco frequente e merita particolare attenzione, soprattutto da parte di bagnanti, diportisti e praticanti di sport acquatici.

Massima prudenza lungo le spiagge

Sebbene non si tratti di una mareggiata vera e propria, l’onda lunga può generare improvvise onde più alte e potenti, capaci di sorprendere chi si trova vicino alla battigia o sugli scogli. Per questo motivo è consigliabile prestare attenzione durante la permanenza in spiaggia e seguire gli eventuali aggiornamenti diffusi dagli enti competenti e dai servizi meteorologici.

Le informazioni riportate nell’articolo sono basate sugli aggiornamenti pubblicati dalla Stazione Meteorologica Sant’Elia di Catanzaro, che nelle ultime ore ha confermato il fenomeno attraverso le proprie rilevazioni e la documentazione video realizzata sul litorale di Catanzaro Lido.