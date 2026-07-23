LA Südtirol Drei Zinnen Alpine Run si avvicina. Stenta, Campionessa di Sup, al debutto

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Meno di due mesi al via della Südtirol Drei Zinnen Alpine Run del 12 settembre

Caterina Stenta, campionessa di SUP, dal 2023 runner: “Sarà una prima volta speciale”

Un massimo di 1.000 runners corrono 17,9 km nell’iconico scenario altoatesino

Continua il lavoro dell’ALV Sextner Dolomiten guidato da Alfred Prenn, iscrizioni aperte

La passione per la Südtirol Drei Zinnen Alpine Run non finisce mai, e come potrebbe essere altrimenti per uno degli appuntamenti di trail running più iconici e apprezzati del panorama internazionale. Nel cuore delle Dolomiti di Sexten/Sesto Patrimonio UNESCO sono attesi sabato 12 settembre un massimo di 1.000 concorrenti, pronti a dare spettacolo al cospetto delle Tre Cime nella 29.a edizione. Emozioni, fatica e scenari iconici fanno dell’Alpine Run un evento inimitabile, sempre pronto ad accogliere appassionati e grandi atleti come Caterina Stenta, quattro volte campionessa italiana di SUP e con due medaglie mondiali al collo, che dal 2023 è approdata con successo nel mondo della corsa conquistando anche la maglia azzurra. A meno di due mesi dal via l’atleta triestina non ha perso tempo assicurandosi un pettorale, e racconta entusiasta un appuntamento che la vedrà per la prima volta al via: “Sarà la mia prima partecipazione alla Südtirol Drei Zinnen Alpine Run e devo dire che non vedo l’ora. Mi hanno parlato molto bene della gara e in particolare di un percorso che propone un tratto iniziale scorrevole, che aumenta di pendenza tra saliscendi ripidi e adrenalinici. Servirà il giusto mix di tecnica e rapidità, il tutto in uno scenario speciale come quello di Sesto. È una gara molto competitiva, e anche se non voglio pormi obiettivi quello a cui punto è dare il massimo e credere in me stessa”.

Il comitato ALV Sextner Dolomiten propone il collaudato percorso da 17,9 km e 1.354 metri di dislivello con partenza dalla Haus Sexten di Sesto, per poi attraversare la spettacolare Val Fiscalina e affrontare le pendenze che conducono al traguardo e al maestoso scenario delle Tre Cime.

“La corsa mi rende viva, mi fa sentire bene e libera, e mi ha permesso di fare della mia passione anche un lavoro, - continua Stenta, che aggiunge - mi sono avvicinata durante il periodo del Covid. Stando così tanti giorni a casa è nato in me il desiderio di esplorare i dintorni delle colline di Trieste, dove abitavo all’epoca. Le restrizioni per la pandemia continuavano e non potevo allenarmi in acqua, così ho iniziato ad inserire la corsa nella mia programmazione ed è presto diventata una vera passione. Ho iniziato a partecipare a qualche gara e nel 2023 ho deciso di chiudere il capitolo windsurf e standup paddle, per dedicarmi completamente alla corsa. Dopo una vita in acqua mi è sembrato quasi un percorso naturale, raggiungendo una dimensione altamente competitiva, che nella sua semplicità mi permette di toccare emozioni uniche e stimoli ancora maggiori”.

A meno di due mesi dal via, il parterre dell’Alpine Run può già contare sulla presenza delle altoatesine Lena Zingerle e Agnes Tschurtschenthaler, quest’ultima cinque volte a podio, ma anche su Alessia Scaini, Davide Bottarelli, fratello di Sara, vincitrice di cinque edizioni, e tanti altri, pronti a dare del filo da torcere anche a Stenta, che conclude con un piccolo bilancio sull’inizio di stagione: “Come atleta non sono mai completamente soddisfatta e voglio sempre di più, però sono contenta di questa prima parte di stagione. Ho fatto un salto di qualità rispetto agli anni precedenti, potendomi dedicare al 100% alla corsa. Ho abbassato i miei personali su strada e per la prima volta sono stata convocata in Nazionale, risultati utili per darmi grande fiducia. Però ovviamente ci sono anche bassi, qualche piccolo infortunio e risultato deludente, ma che fanno parte della vita di un atleta. Sono fiduciosa per il resto della stagione e non vedo l’ora di correre la Südtirol Drei Zinnen Alpine Run!”.

Il lavoro dell’ALV Sextner Dolomiten, sotto la guida del presidente Alfred Prenn, continua a pieno ritmo e l’invito del comitato è di prendere parte a una 29.a edizione che si preannuncia spettacolare. Le iscrizioni sono aperte online a 87€ e per i più giovani torna anche quest’anno la Mini Drei Zinnen Alpine Run, in programma domenica 13 settembre a partire dalle ore 11.

Info: www.dreizinnenlauf.com