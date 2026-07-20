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SS106 Catanzaro-Reggio Calabria, Occhiuto rilancia il progetto: «Tra gli obiettivi della legislatura completare il nuovo tracciato»

Al via il dibattito pubblico sulla nuova Strada Statale 106: il presidente della Regione punta ad accelerare progettazione e ricerca delle risorse per trasformare uno degli interventi infrastrutturali più attesi della Calabria

La realizzazione del nuovo tratto della SS106 tra Catanzaro e Reggio Calabria entra in una fase decisiva con l'avvio del dibattito pubblico, un passaggio previsto per condividere con i territori le diverse soluzioni progettuali e raccogliere osservazioni da parte delle comunità locali.

All'incontro inaugurale ha preso parte il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, mentre il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini è intervenuto in videocollegamento.

Occhiuto: "Un passaggio fondamentale perché ora c'è una progettazione"

Per il governatore calabrese, l'avvio del confronto rappresenta un momento di svolta per il futuro della principale arteria ionica della regione.

"È uno step importante perché fino ad ora non ci stava uno straccio di progettazione. Adesso dovranno essere sottoposte alle comunità locali ma è positivo perché finalmente si parte", ha dichiarato Roberto Occhiuto, sottolineando come, dopo anni di annunci, il progetto stia finalmente entrando in una fase concreta.

L'apertura del dibattito pubblico consentirà infatti di esaminare le proposte progettuali insieme agli enti locali, ai cittadini e ai soggetti interessati, un passaggio ritenuto essenziale prima dell'avanzamento dell'iter tecnico e amministrativo.

Nuova SS106, l'obiettivo è ottenere più risorse per l'opera

Nel suo intervento, il presidente della Regione ha evidenziato l'importanza di accelerare la progettazione, ricordando come il livello di maturità dei progetti rappresenti oggi uno degli elementi decisivi per ottenere nuovi finanziamenti nazionali.

"Per tanti sono state solo parole, parole, parole. Adesso si producono i primi fatti. Sono convinto che nei prossimi anni le risorse andranno dove i livelli di progettazione saranno più maturi. Avviare dunque il dibattito pubblico e concluderlo nei tempi giusti, avanzare nel livello di progettazione significa avere più possibilità di reperire risorse", ha affermato.

Secondo Occhiuto, il completamento di questa fase rappresenta uno degli obiettivi principali dell'attuale legislatura regionale.

L'obiettivo della legislatura per la SS106 Catanzaro-Reggio Calabria

Il governatore ha ribadito la volontà di portare avanti il progetto fino al reperimento delle risorse economiche necessarie per completare l'intervento.

"È questo uno degli obiettivi che vorrei darmi in questa legislatura: concludere questo step e trovare le risorse per aggiungere ai tre miliardi e 800 milioni, altre risorse importanti per fare una strada che non deve più chiamarsi la strada della morte".

L'intervento sul nuovo tracciato della SS106 è considerato strategico per migliorare la sicurezza della circolazione, ridurre i tempi di percorrenza e rafforzare i collegamenti tra Catanzaro, Reggio Calabria e l'intera fascia ionica calabrese. L'avvio del dibattito pubblico rappresenta ora il primo passaggio concreto di un percorso che punta a trasformare uno dei progetti infrastrutturali più attesi della regione in un'opera realizzabile.