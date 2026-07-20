Tennistavolo in Sardegna: a Norbello la cerimonia delle Benemerenze 2025/2026

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Il sipario sulla stagione agonistica del tennistavolo isolano si chiude ufficialmente nel cuore del territorio. Venerdì 24 luglio 2026 la Fitet Sardegna celebrerà la tradizionale Cerimonia delle Benemerenze per l'annata sportiva 2025-2026. La cornice dell’evento sarà il Villaggio Campeggio Nuraghe Ruju (Località S. Ignazio, Norbello), luogo strategico per meditare soggiorni in frescura ma con il mare comunque raggiungibile senza eccessivi patemi.

La prima parte della serata vedrà lo svolgimento del dibattito societario, prezioso momento di confronto interno, a cui seguirà la fase istituzionale aperta al pubblico. Intorno al presidente regionale Simone Carrucciu e al Consiglio del comitato si ritroveranno atleti, tecnici e dirigenti, affiancati da una rappresentanza di autorità e ospiti invitati a toccare con mano il valore sociale della disciplina.

L’annata 2025-2026 si consegna agli archivi come una delle più ricche di risultati per il movimento pongistico sardo. Sotto il profilo tecnico, i premi celebreranno imprese sportive di assoluto rilievo: dalle promozioni di peso conquistate nei campionati nazionali a squadre maschili e femminili, fino ai podi individuali di valore assoluto centrati nei tornei della Penisola. Un focus speciale sarà dedicato al settore paralimpico, reduce da un trend di crescita straordinario in termini di numeri e di competitività, in un quadro complessivo caratterizzato dalla costante intensificazione delle apparizioni isolane oltre i confini nazionali.

I riconoscimenti guarderanno specificamente alle performance dei club sardi nei campionati a squadre – sia nazionali, sia regionali – e ai prestigiosi risultati ottenuti dai singoli atleti in ambito nazionale.

CERIMONIA BENEMERENZE FITET SARDEGNA

STAGIONE SPORTIVA 2025-2026

(Primo lancio)

Venerdì 24 luglio 2026 – h. 19:00

NORBELLO (OR) – Villaggio Campeggio Nuraghe Ruju – Località S. Ignazio

UN'ANNATA DI GRANDI IMPRESE: IL PONGISMO ISOLANO CELEBRA I SUOI PROTAGONISTI NEL CUORE DEL TERRITORIO

PROGRAMMA

Ore 17:30 – Saluti del Presidente Fitet Sardegna

Ore 17:40 - Riunione e confronto con le Società

Ore 19:00 – Saluti Istituzionali degli ospiti

Ore 19:15 – Cerimonia di consegna delle Benemerenze Sportive 2025/2026

(Foto Sergio Ruiu)