F1 GP Belgio 2026, Antonelli conquista una pole da fenomeno a Spa: Ferrari a caccia della rimonta

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Il talento italiano domina le qualifiche a Spa-Francorchamps. Verstappen in prima fila, Leclerc penalizzato da una bandiera gialla e Norris scivola indietro per una penalità

Il Gran Premio del Belgio di Formula 1 2026 si apre nel segno di Kimi Antonelli, protagonista assoluto delle qualifiche sul leggendario circuito di Spa-Francorchamps. Il giovane pilota della Mercedes ha firmato una prestazione impeccabile conquistando la pole position, confermandosi leader del Mondiale e uno dei riferimenti assoluti della stagione.

Alle sue spalle scatterà Max Verstappen, mentre la griglia di partenza è stata rivoluzionata dalla penalità inflitta a Lando Norris. Più complicata la situazione della Ferrari, con Charles Leclerc frenato da una bandiera gialla interpretata come un possibile pericolo e Lewis Hamilton autore di una qualifica positiva ma non priva di difficoltà.

Antonelli domina le qualifiche e conquista la pole position

Il fine settimana di Spa-Francorchamps aveva già lasciato intuire il potenziale della Mercedes, ma nelle qualifiche Kimi Antonelli ha trasformato la velocità mostrata nelle prove libere in un autentico capolavoro.

Il pilota italiano ha chiuso il giro decisivo in 1’44”361, risultando il più veloce in tutte le sessioni di qualifica dopo aver già primeggiato nella seconda e terza sessione di prove libere.

Per Antonelli si tratta della sesta pole position in carriera, un dato ancora più impressionante considerando che tutte sono arrivate nel corso della stagione 2026. Un risultato che rafforza ulteriormente la sua leadership nel Campionato Mondiale di Formula 1.

Verstappen limita i danni e conquista la prima fila

Alle spalle della Mercedes scatterà Max Verstappen, autore di una prestazione molto efficace con la Red Bull.

L’olandese ha sfruttato nel finale anche la scia del compagno Isack Hadjar, riuscendo a conquistare una preziosa prima fila su un circuito dove partire davanti può fare la differenza, soprattutto nel lungo tratto che conduce al rettilineo del Kemmel.

La penalità di Norris cambia la griglia di partenza

Il terzo miglior tempo era stato ottenuto da Lando Norris, protagonista anche nella passata edizione con la pole position.

Tuttavia il pilota della McLaren dovrà scontare una penalità di dieci posizioni in griglia per la sostituzione della centralina della propria monoposto. Il britannico partirà così dalla tredicesima casella, modificando sensibilmente gli equilibri della gara.

Grazie a questa penalizzazione:

George Russell salirà in seconda fila.

salirà in seconda fila. Charles Leclerc guadagnerà una posizione in griglia.

guadagnerà una posizione in griglia. Anche gli altri piloti alle spalle beneficeranno dello scorrimento.

Leclerc penalizzato dalla bandiera gialla

Tra gli episodi più discussi delle qualifiche c’è quello che ha coinvolto Charles Leclerc.

Nel suo ultimo tentativo il pilota della Ferrari ha notato un commissario con una bandiera gialla nei pressi della corsia box. Convinto che segnalasse un pericolo nell’ultima curva, il monegasco ha deciso di alzare il piede dall’acceleratore per evitare qualsiasi rischio di penalizzazione.

Solo successivamente è emerso che la segnalazione era collegata alla vettura di Isack Hadjar, ferma in pit lane, e non a un incidente sul tracciato.

Lo stesso Leclerc ha spiegato:

“Ero piuttosto seccato alla fine del giro. Ho pensato che la bandiera gialla riguardasse l’ultima curva e ho preferito rallentare per non prendere rischi.”

Il ferrarista ha comunque ridimensionato le conseguenze dell’episodio, riconoscendo che probabilmente non avrebbe conquistato la prima fila, pur ammettendo che avrebbe potuto ottenere una posizione migliore.

Hamilton: recupero lampo dopo l’incidente nelle libere

Qualifica intensa anche per Lewis Hamilton.

Il sette volte campione del mondo era finito contro le barriere durante le ultime prove libere danneggiando il posteriore della sua SF-26, ma il lavoro rapidissimo dei meccanici Ferrari gli ha consentito di prendere regolarmente parte al Q3.

Hamilton partirà dalla terza fila e, al termine delle qualifiche, ha spiegato di non aver visto alcuna bandiera gialla nel punto indicato da Leclerc. Ha inoltre evidenziato alcuni problemi in frenata durante il giro decisivo, dichiarandosi soddisfatto dell’impegno ma convinto che ci fosse ancora margine per migliorare il tempo.

Antonelli guarda già alla gara

Dopo la pole position, Antonelli mantiene alta la concentrazione in vista della gara.

Il pilota Mercedes sa che difendere la leadership a Spa-Francorchamps non sarà semplice, soprattutto nel tratto che porta alla curva 5 dopo il rettilineo del Kemmel, uno dei punti migliori per i sorpassi.

L’obiettivo sarà partire bene, mantenere la posizione su Verstappen e sfruttare un passo gara che, secondo il team, si è dimostrato molto competitivo durante tutto il weekend.

Ferrari punta sulla strategia per rimontare

Il team principal della Ferrari, Fred Vasseur, resta fiducioso nonostante una qualifica complicata.

Secondo il manager francese, la gara potrebbe offrire opportunità importanti grazie al ritmo mostrato dalla SF-26 nei long run e alle diverse strategie possibili nella gestione dell’energia.

Su un circuito tecnico e imprevedibile come Spa-Francorchamps, dove meteo, degrado degli pneumatici e strategie possono cambiare rapidamente gli equilibri, la Ferrari conta di recuperare terreno e inserirsi nella lotta per il podio.

Griglia di partenza: Antonelli davanti a tutti

La prima parte della griglia, dopo l’applicazione della penalità a Norris, vede:

Kimi Antonelli (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) George Russell (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Ferrari) Oscar Piastri (McLaren)

Tutti gli occhi saranno ora puntati sul Gran Premio del Belgio 2026, dove Antonelli proverà a trasformare una straordinaria pole position in una vittoria che potrebbe rafforzare ulteriormente la sua corsa verso il titolo mondiale di Formula 1.