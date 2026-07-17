Africo: mister Alberto Criaco lancia la sfida: "Vogliamo vincere il campionato"

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Il progetto cresce tra mercato, ambizioni e sostegno della società.

Dopo la straordinaria salvezza della scorsa stagione, l'Africo punta al salto di categoria grazie al lavoro di mister Alberto Criaco, del direttore tecnico Antonio Amato, del sindaco Domenico Modafferi e al sostegno della storica ed appassionata tifoseria africese.

Dopo una stagione che ha lasciato il segno, culminata con una salvezza conquistata nella regular season grazie a uno straordinario girone di ritorno, l'Africo guarda al futuro con rinnovato entusiasmo. La società ha scelto la continuità, confermando la fiducia a mister Alberto Criaco, protagonista della rinascita della squadra, e rafforzando il progetto sportivo con il lavoro del direttore tecnico Antonio Amato, del Direttore sportivo Leo Criaco ed il prezioso supporto dell'amministrazione comunale guidata dall’effervescente sindaco Domenico Modafferi. Quella che l’Africo si appresta a vivere è una campagna acquisti che testimonia la volontà di alzare ulteriormente l'asticella. L'obiettivo dichiarato è uno solo: trasformare l'entusiasmo della passata stagione in una concreta corsa verso il vertice del prossimo campionato di Promozione.

Mister Alberto Criaco: "L'Africo vuole essere protagonista"

Dopo aver compiuto una vera impresa sportiva, portando la squadra alla salvezza diretta nonostante un avvio di stagione molto deludente e complicato, Alberto Criaco guarda con fiducia al nuovo campionato. Di seguito una breve ma intensa intervista al mister di Africo.

Mister, con quali obiettivi riparte l'Africo?

"Partiremo con la ferma intenzione di disputare un campionato da protagonisti. Vogliamo confermare quanto di buono abbiamo costruito nella seconda parte della scorsa stagione e migliorare ulteriormente, sia sotto il profilo dell'organizzazione di gioco sia dal punto di vista societario. La crescita deve essere costante e continua" Le parole del tecnico fotografano perfettamente il momento che sta vivendo la società: non più una squadra chiamata a rincorrere la salvezza, ma una realtà pronta a recitare un ruolo importante nel prossimo torneo di Promozione.

Mercato: Antonio Amato e Leo Criaco costruiscono un Africo sempre più competitivo.

Il mercato estivo sta confermando le ambizioni della società. I due direttori si sono già mossi con decisione, assicurandosi due giocatori di assoluto valore per la categoria e continuando a lavorare su altri obiettivi. Il loro impegno e la loro passione sono la garanzia di risultati sicuramente positivi per tutto l’ambiente sportivo africese.

Quanto potrà incidere il mercato?

"La società ha già concluso due operazioni molto importanti, portando ad Africo due calciatori che rappresentano un autentico lusso per questa categoria. Inoltre stiamo seguendo altri tre profili di grande spessore tecnico e le trattative sono ormai nelle fasi finali. Se tutto andrà come speriamo, saranno innesti capaci di aumentare qualità, esperienza e competitività della squadra" Una strategia chiara, che punta a rinforzare un gruppo già solido senza stravolgerne gli equilibri.

Continuità e identità: confermato il gruppo storico dell'Africo.

Uno dei punti di forza del progetto è stata la scelta di mantenere intatto il nucleo principale della rosa. Nonostante alcune partenze, anche sofferte, la società ha deciso di puntare ancora sui giocatori che hanno contribuito alla straordinaria rimonta della passata stagione, con particolare attenzione ai tanti ragazzi del territorio.

"Insieme ai direttori abbiamo confermato praticamente tutto il gruppo dello scorso anno. Qualcuno ha deciso di intraprendere altre esperienze e gli facciamo i migliori auguri. Lo zoccolo duro è rimasto però compatto, così come i ragazzi del paese, che hanno sposato con entusiasmo il progetto illustrato dal sindaco Modafferi: quello di costruire una squadra capace di puntare finalmente al salto di categoria" La continuità rappresenta uno degli elementi più importanti per affrontare un campionato lungo e ricco di insidie.

Antonio Pelle è il simbolo delle ambizioni dell'Africo.

L'arrivo di Antonio Pelle, reduce dall'esperienza con il Gioiosa Jonica promosso in Eccellenza, è probabilmente il colpo di mercato che meglio rappresenta le ambizioni della società. Per mister Criaco si tratta di un calciatore capace di fare la differenza non soltanto sul piano tecnico, ma anche sotto il profilo caratteriale. "Conosciamo benissimo Totò Pelle. È un ragazzo dalle grandi qualità tecniche e umane, con una leadership naturale e una mentalità vincente. Ha la voglia di conquistare e vincere ogni partita e questo rispecchia perfettamente la filosofia del nostro direttore sportivo Leo Criaco, dell’intera società e la mia personale"

Il sostegno del sindaco Modafferi e una tifoseria pronta a sognare.

Il progetto dell'Africo può contare anche sul sostegno dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Modafferi, elemento ritenuto fondamentale dalla società per programmare il futuro con serenità.

Anche lo stadio comunale, oggi ben tenuto e pienamente in linea con le normative vigenti, rappresenta un valore aggiunto per una società che vuole continuare a crescere sotto ogni aspetto, non solo sportivo ma anche e soprattutto organizzativo.

A fare la differenza sarà ancora una volta la passione della tifoseria africese, da sempre vicina alla squadra e pronta a sostenere i giocatori in ogni partita.

Obiettivo dichiarato: vincere il campionato.

L'Africo non intende più nascondersi. Dopo la straordinaria rimonta della passata stagione, le ambizioni sono cambiate e la società punta apertamente alle posizioni di vertice. "Sappiamo che sarà un campionato difficile, reso ancora più complicato dalla presenza di cinque derby che renderanno ogni partita una battaglia. Ma è inutile nascondersi: l'Africo giocherà per vincere il campionato. Posso promettere ai nostri tifosi una sola cosa: questa squadra darà tutto in ogni gara per regalare alla città un sogno che avrebbe il sapore della storia"

Con una società compatta, un mercato importante, uno staff tecnico confermato e una tifoseria pronta a trascinare la squadra, l'Africo si presenta ai nastri di partenza con la convinzione di poter essere una delle grandi protagoniste della nuova stagione. Al campo l’ardua sentenza.