Atletica 75 Cattolica "salta in alto" ai Campionati Italiani  

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L’Atletica 75 Cattolica protagonista ai Campionati italiani di salto in alto. Il primo a mettere la medaglia di bronzo al collo è stato Rikardo Shytaj che lo scorso 27 giugno, a Grosseto, ai Campionati Italiani under 18, non ha sbagliato un solo salto fino alla misura di 1.98, superata alla prima prova. Con questa misura Rikardo ha battuto il suo record personale di 2 centimetri, conquistando il terzo posto. Una settimana dopo a Caorle, l’atleta cattolichino si migliora ancora e valica il muro dei 2 metri.

Passa appena una settimana e Lucia Andreani entra in pedana a Molfetta per il titolo under 23, in una giornata condizionata dal forte vento. Lucia parte male, sbaglia le prime misure ma man mano che l'asticella sale ritrova una ritmica migliore e supera alla prima prova 1.73 che le vale il terzo gradino del podio. Lucia concluderà la stagione agonistica il 26 luglio a Firenze ai campionati italiani assoluti dove si è qualificata saltando 1.79 nel mese di giugno.

Sempre nel salto in alto Bruno Giampaoli, primo anno di categoria, è riuscito a saltare 1.94 e ad agguantare il minimo per i campionati italiani under 18.

Lanci

Oltre a questi atleti la società è cresciuta molto soprattutto nella categoria under 18. Il settore lanci sta raccogliendo i primi frutti del lavoro iniziato due anni fa. Le nostre ragazze Agnese Bianchi, Sofia Kolomyets, Giulia Cecchini, Sofia Paolucci, Alice Cimino sono arrivate ai vertici regionali e ora puntano a ricavare un posto al sole nelle gare nazionali con misure che iniziano ad essere interessanti.

Velocità e corsa ad ostacoli

Ettore Antonelli, corridore di resistenza, ha fatto registrare diversi record personali sulle distanze più disparate, dagli 800 ai 5000, con un impegno e una dedizione invidiabile. La velocità e gli ostacoli hanno dato segnali importanti, oltre a Leonardo Muratori anche Giulia Ercoles e Gabriel De Lillo hanno dimostrato di avere ampi margini di miglioramento; Giulia Terenzi, passata al nuovo tecnico, ha fatto registrare bei tempi su 100 e 200 metri.

Stagione sfortunata invece per Michele Donati ed Elisa Magi, dopo un bell'inverno, un serio infortunio e problemi legati alla crescita hanno rispettivamente limitato la loro preparazione e li hanno tenuti lontani dalle competizioni.

Salto con l'asta

Lorenzo Leardini è forse l'atleta che ha fatto il più grande passo in avanti, non solo come misura ma come crescita generale, nella prossima stagione si prospettano belle soddisfazioni. Nicole Galli, anche lei alle prese con problemi fisici, sta riprendendo bene e in questo scorcio di stagione estiva proverà a respirare di nuovo l'atmosfera della pedana dell'asta. Infine, Alessandro Marchetti, atleta poliedrico, ha messo in cassaforte record personali nel lungo, nell'asta, nei lanci e nella velocità.