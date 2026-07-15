Il Porto Village riaccende i riflettori sul lungomare di Catanzaro

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Dopo una sosta tecnica, necessaria a perfezionare i dettagli burocratici e amministrativi, il Porto Village si prepara a riaprire ufficialmente i battenti. L'evento è pronto a riaccogliere quel bagno di folla che già nelle prime sere di luglio aveva letteralmente invaso il villaggio, confermandone il successo.

Un mix collaudato ed emozionante che unisce artigianato locale, eccellenze food, arte, grandi appuntamenti musicali, sport e approfondimenti culturali, pensato per offrire un'esperienza unica a cittadini e visitatori di tutte le età.

Non si tratta solo di intrattenimento ma di un forte segnale di ripartenza economica e sociale: l'obiettivo cardine resta quello di dare un sostegno concreto e una mano tesa ai commercianti e agli artigiani del territorio fortemente colpiti dal ciclone Harry.

La GDL Produzioni ringrazia l'Amministrazione Comunale di Catanzaro per essersi dimostrata sin dal primo istante totalmente disponibile al dialogo e al confronto costruttivo. La prontezza e la sensibilità del Sindaco e della sua Amministrazione sono state determinanti per risolvere la situazione nel migliore dei modi; un traguardo che, senza questo prezioso supporto, sarebbe stato estremamente difficile da raggiungere.

Un grande e sentito ringraziamento va anche ai commercianti e agli artigiani del posto. La loro straordinaria pazienza, la compostezza e la fiducia incondizionata dimostrata fin dalle prime ore nei confronti dell'organizzazione hanno rappresentato la spinta decisiva per accelerare le operazioni di ripartenza.

L'organizzazione comunica, inoltre, che il calendario artistico subirà alcune variazioni musicali. Si è scelto di rimodulare gli spettacoli per evitare la concomitanza di troppi eventi nello stesso giorno, tutelando così la viabilità urbana ed evitando disagi ai residenti e ai visitatori.

I dettagli logistici, il nuovo programma artistico e la data esatta del taglio del nastro della ripartenza verranno resi noti nei prossimi giorni. La festa sta per ricominciare.