Marcellinara protagonista del turismo lento. Il Sindaco: “l'Istmo opportunità di sviluppo per tutto il territorio”
“La visione portata avanti sulla valorizzazione dell’Istmo di Marcellinara ha la sua validità e quando le istituzioni condividono una visione e la trasformano in progettualità il primo beneficiario è il territorio”: è con questo spirito - ha dichiarato il Sindaco di Marcellinara Vittorio Scerbo - che l'Amministrazione comunale accoglie e sostiene il progetto di valorizzazione dell'Istmo, che individua nel punto più stretto d’Italia e d’Europa un luogo simbolico e strategico per lo sviluppo del turismo lento e sostenibile.
Il progetto, promosso dall'Ente per i Parchi Marini Regionali nell'ambito della programmazione della Regione Calabria, che sarà presentato il 18 luglio a Marcellinara, punta a realizzare un collegamento ciclo-pedonale tra il Parco Marino "Baia di Soverato" e il Parco Marino "Costa degli Dei", attraversando proprio l'Istmo di Marcellinara. Un'infrastruttura verde che unisce Ionio e Tirreno e che si integra con la Ciclovia dei Parchi e con il Sentiero Italia, valorizzando il patrimonio ambientale, paesaggistico e culturale dell'intero comprensorio.
“Per la nostra comunità – ha proseguito il Sindaco Vittorio Scerbo – è motivo di grande soddisfazione vedere riconosciuto il valore identitario e strategico dell'Istmo di Marcellinara. Un luogo che oggi viene assunto come motore di una nuova idea di sviluppo, capace di mettere in relazione ambiente, turismo, mobilità dolce e valorizzazione delle comunità locali”.
“Questo risultato – ha tenuto ad evidenziare il Primo cittadino – dimostra che quando le visioni si incontrano e si confrontano, si costruiscono opportunità. La collaborazione istituzionale con la Regione Calabria, con l'assessore all'Ambiente, Antonio Montuoro, e l'assessore al Turismo, Giovanni Calabrese, l'Ente per i Parchi Marini Regionali, e la Ciclovia dei Parchi della Calabria, ha consentito di dare forma a un progetto che guarda al futuro con concretezza. Non si tratta semplicemente di realizzare un percorso, ma di costruire una destinazione capace di generare nuove opportunità di crescita e di promuovere un modello di turismo rispettoso dell'ambiente e delle identità territoriali: l’apprezzamento a chi ha creduto in questo progetto è il segno della leale sinergia tra istituzioni che vuole incidere in maniera positiva”.
“Marcellinara – ha concluso il Sindaco – crede con convinzione in questa prospettiva e farà la propria parte affinché l'Istmo diventi sempre più un punto di riferimento del turismo lento in Calabria. Il nostro territorio possiede un grande patrimonio che deve sapersi raccontare e proporre con autorevolezza e qualità, così come già attestano le innovative iniziative culturali che proponiamo a Marcellinara, riconosciute a livello nazionale. Questo progetto va esattamente in questa direzione ed è un'opportunità che intendiamo sostenere con convinzione, nell'interesse della nostra comunità e dell'intero territorio calabrese”.
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