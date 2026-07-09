Tennistavolo Norbello: al via il progetto di efficientamento e restyling della Palestra Comunale
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Dopo l'annuncio del finanziamento della Regione Autonoma della Sardegna, il Tennistavolo Norbello presenta il progetto di restyling ed efficientamento energetico della Palestra Comunale di Norbello, promosso e cofinanziato dal club. Un investimento complessivo di 225 mila euro che renderà l'impianto più moderno, sostenibile e funzionale, capace di rispondere alle esigenze della società e, più in generale, delle attività sportive di oggi e di domani.
Il progetto punta a migliorare l'efficienza energetica, la qualità degli spazi e il comfort degli utenti attraverso una serie di interventi destinati a rendere la struttura sempre più moderna e sostenibile.
Tra le opere principali è prevista l'installazione di un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo, in grado di produrre energia pulita e ridurre sensibilmente i consumi e i costi di gestione.
Il comfort interno sarà migliorato grazie alla realizzazione di un nuovo controsoffitto isolante, all'isolamento delle pareti interne e all'installazione di un moderno impianto di climatizzazione, garantendo condizioni ottimali per la pratica sportiva durante tutto l'anno.
Il progetto comprende inoltre il completo rinnovamento dell'illuminazione con corpi illuminanti a LED ad alta efficienza energetica, capaci di migliorare la qualità della luce e ridurre ulteriormente i consumi.
Tra le novità più significative figura una parete divisoria motorizzata a scomparsa che consentirà di suddividere la palestra in due aree indipendenti. Una soluzione che renderà gli spazi più flessibili, permettendo lo svolgimento contemporaneo di attività diverse e un utilizzo ancora più efficiente dell'impianto.
Sono previsti anche interventi di miglioramento degli spogliatoi e infermeria, contribuendo a elevare ulteriormente gli standard di accoglienza, sicurezza e funzionalità della struttura.
“L'obiettivo del progetto è rendere la palestra sempre più efficiente, funzionale e accogliente – dichiara il presidente del Tennistavolo Norbello Simone Carrucciu –. L'investimento e l'impegno assunti dal club rappresentano una sfida importante e una scelta di responsabilità verso il territorio, destinata a produrre benefici concreti nel tempo. Vogliamo mettere a disposizione di atleti, scuole, associazioni e cittadini una struttura moderna, sostenibile e capace di offrire servizi sempre più qualificati.”
Oltre a migliorare la qualità degli spazi e il comfort degli utenti, gli interventi consentiranno una significativa riduzione dei consumi energetici e dei costi di gestione, con benefici concreti anche sotto il profilo ambientale ed economico.
Il restyling rappresenta molto più di un intervento edilizio: è un investimento strategico destinato a rafforzare il ruolo di Norbello come punto di riferimento per lo sport nel centro della Sardegna, creando nuove opportunità per l'attività sportiva, la comunità e il territorio.
Nel prossimo comunicato saranno illustrati gli effetti che questo investimento potrà generare per la crescita dello sport, della comunità e dell'intero territorio.
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