Tennistavolo Norbello: al via il progetto di efficientamento e restyling della Palestra Comunale

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Dopo l'annuncio del finanziamento della Regione Autonoma della Sardegna, il Tennistavolo Norbello presenta il progetto di restyling ed efficientamento energetico della Palestra Comunale di Norbello, promosso e cofinanziato dal club. Un investimento complessivo di 225 mila euro che renderà l'impianto più moderno, sostenibile e funzionale, capace di rispondere alle esigenze della società e, più in generale, delle attività sportive di oggi e di domani.Il progetto punta a migliorare l'efficienza energetica, la qualità degli spazi e il comfort degli utenti attraverso una serie di interventi destinati a rendere la struttura sempre più moderna e sostenibile.Tra le opere principali è prevista l'installazione di un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo, in grado di produrre energia pulita e ridurre sensibilmente i consumi e i costi di gestione.Il comfort interno sarà migliorato grazie alla realizzazione di un nuovo controsoffitto isolante, all'isolamento delle pareti interne e all'installazione di un moderno impianto di climatizzazione, garantendo condizioni ottimali per la pratica sportiva durante tutto l'anno.Il progetto comprende inoltre il completo rinnovamento dell'illuminazione con corpi illuminanti a LED ad alta efficienza energetica, capaci di migliorare la qualità della luce e ridurre ulteriormente i consumi.Tra le novità più significative figura una parete divisoria motorizzata a scomparsa che consentirà di suddividere la palestra in due aree indipendenti. Una soluzione che renderà gli spazi più flessibili, permettendo lo svolgimento contemporaneo di attività diverse e un utilizzo ancora più efficiente dell'impianto.Sono previsti anche interventi di miglioramento degli spogliatoi e infermeria, contribuendo a elevare ulteriormente gli standard di accoglienza, sicurezza e funzionalità della struttura.Oltre a migliorare la qualità degli spazi e il comfort degli utenti, gli interventi consentiranno una significativa riduzione dei consumi energetici e dei costi di gestione, con benefici concreti anche sotto il profilo ambientale ed economico.Il restyling rappresenta molto più di un intervento edilizio: è un investimento strategico destinato a rafforzare il ruolo di Norbello come punto di riferimento per lo sport nel centro della Sardegna, creando nuove opportunità per l'attività sportiva, la comunità e il territorio.Nel prossimo comunicato saranno illustrati gli effetti che questo investimento potrà generare per la crescita dello sport, della comunità e dell'intero territorio.