Treni fermi in Calabria e Campania, circolazione sospesa su più linee ferroviarie per danni alla rete

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Disagi per i viaggiatori tra Salerno, Paola, Catanzaro Lido, Taranto, Sibari e Cosenza: attivati autobus sostitutivi e riprogrammato il servizio

La circolazione ferroviaria sta subendo pesanti rallentamenti a causa di danni all'infrastruttura ferroviaria provocati da ignoti. La situazione interessa alcune delle principali direttrici del Sud Italia e sta causando disagi a centinaia di passeggeri.

Al momento risultano sospesi i collegamenti su diverse tratte, mentre i tecnici sono al lavoro per verificare l'entità dei danni e ripristinare la regolare circolazione nel più breve tempo possibile.

Quali linee ferroviarie sono interessate

Lo stop riguarda le seguenti linee ferroviarie:

Salerno – Paola

Catanzaro Lido – Taranto

Sibari – Paola

Cosenza – Paola

La criticità più rilevante interessa la tratta tra Battipaglia e Paola, dove la circolazione dei treni è attualmente sospesa e nessun convoglio può transitare fino a nuovo aggiornamento.

Attivati autobus sostitutivi

Per limitare i disagi ai passeggeri, è in corso la riprogrammazione del servizio ferroviario con l'attivazione di bus sostitutivi lungo le tratte interessate.

L'organizzazione dei collegamenti alternativi è in continua evoluzione e potrebbe subire modifiche in base all'avanzamento degli interventi tecnici e alle condizioni dell'infrastruttura.

Tecnici al lavoro per il ripristino della rete ferroviaria

Secondo le prime informazioni, l'interruzione è stata causata da danni arrecati all'infrastruttura ferroviaria da parte di ignoti. I tecnici stanno effettuando verifiche e interventi per mettere in sicurezza la linea e consentire la ripresa della circolazione nel più breve tempo possibile.

Al momento non sono stati comunicati i tempi necessari per il completo ripristino del servizio ferroviario.

Possibili ritardi e cancellazioni

I passeggeri in partenza o in arrivo sulle tratte coinvolte sono invitati a verificare lo stato del proprio treno prima di mettersi in viaggio, poiché la situazione potrebbe determinare:

ritardi anche consistenti;

anche consistenti; cancellazioni di alcuni collegamenti;

di alcuni collegamenti; variazioni di percorso;

utilizzo di autobus sostitutivi tra le stazioni interessate.

Ulteriori aggiornamenti saranno diffusi non appena saranno disponibili nuove informazioni sull'evoluzione dell'emergenza e sulla graduale riattivazione della circolazione ferroviaria.