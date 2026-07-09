Treni fermi in Calabria e Campania, circolazione sospesa su più linee ferroviarie per danni alla rete
Disagi per i viaggiatori tra Salerno, Paola, Catanzaro Lido, Taranto, Sibari e Cosenza: attivati autobus sostitutivi e riprogrammato il servizio
La circolazione ferroviaria sta subendo pesanti rallentamenti a causa di danni all'infrastruttura ferroviaria provocati da ignoti. La situazione interessa alcune delle principali direttrici del Sud Italia e sta causando disagi a centinaia di passeggeri.
Al momento risultano sospesi i collegamenti su diverse tratte, mentre i tecnici sono al lavoro per verificare l'entità dei danni e ripristinare la regolare circolazione nel più breve tempo possibile.
Quali linee ferroviarie sono interessate
Lo stop riguarda le seguenti linee ferroviarie:
- Salerno – Paola
- Catanzaro Lido – Taranto
- Sibari – Paola
- Cosenza – Paola
La criticità più rilevante interessa la tratta tra Battipaglia e Paola, dove la circolazione dei treni è attualmente sospesa e nessun convoglio può transitare fino a nuovo aggiornamento.
Attivati autobus sostitutivi
Per limitare i disagi ai passeggeri, è in corso la riprogrammazione del servizio ferroviario con l'attivazione di bus sostitutivi lungo le tratte interessate.
L'organizzazione dei collegamenti alternativi è in continua evoluzione e potrebbe subire modifiche in base all'avanzamento degli interventi tecnici e alle condizioni dell'infrastruttura.
Tecnici al lavoro per il ripristino della rete ferroviaria
Secondo le prime informazioni, l'interruzione è stata causata da danni arrecati all'infrastruttura ferroviaria da parte di ignoti. I tecnici stanno effettuando verifiche e interventi per mettere in sicurezza la linea e consentire la ripresa della circolazione nel più breve tempo possibile.
Al momento non sono stati comunicati i tempi necessari per il completo ripristino del servizio ferroviario.
Possibili ritardi e cancellazioni
I passeggeri in partenza o in arrivo sulle tratte coinvolte sono invitati a verificare lo stato del proprio treno prima di mettersi in viaggio, poiché la situazione potrebbe determinare:
- ritardi anche consistenti;
- cancellazioni di alcuni collegamenti;
- variazioni di percorso;
- utilizzo di autobus sostitutivi tra le stazioni interessate.
Ulteriori aggiornamenti saranno diffusi non appena saranno disponibili nuove informazioni sull'evoluzione dell'emergenza e sulla graduale riattivazione della circolazione ferroviaria.
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