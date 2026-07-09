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Treni fermi in Calabria e Campania, circolazione sospesa su più linee ferroviarie per danni alla rete

Redazione
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Treni fermi in Calabria e Campania, circolazione sospesa su più linee ferroviarie per danni alla rete
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Disagi per i viaggiatori tra Salerno, Paola, Catanzaro Lido, Taranto, Sibari e Cosenza: attivati autobus sostitutivi e riprogrammato il servizio

La circolazione ferroviaria sta subendo pesanti rallentamenti a causa di danni all'infrastruttura ferroviaria provocati da ignoti. La situazione interessa alcune delle principali direttrici del Sud Italia e sta causando disagi a centinaia di passeggeri.

Al momento risultano sospesi i collegamenti su diverse tratte, mentre i tecnici sono al lavoro per verificare l'entità dei danni e ripristinare la regolare circolazione nel più breve tempo possibile.

Quali linee ferroviarie sono interessate

Lo stop riguarda le seguenti linee ferroviarie:

  • Salerno – Paola
  • Catanzaro Lido – Taranto
  • Sibari – Paola
  • Cosenza – Paola

La criticità più rilevante interessa la tratta tra Battipaglia e Paola, dove la circolazione dei treni è attualmente sospesa e nessun convoglio può transitare fino a nuovo aggiornamento.

Attivati autobus sostitutivi

Per limitare i disagi ai passeggeri, è in corso la riprogrammazione del servizio ferroviario con l'attivazione di bus sostitutivi lungo le tratte interessate.

L'organizzazione dei collegamenti alternativi è in continua evoluzione e potrebbe subire modifiche in base all'avanzamento degli interventi tecnici e alle condizioni dell'infrastruttura.

Tecnici al lavoro per il ripristino della rete ferroviaria

Secondo le prime informazioni, l'interruzione è stata causata da danni arrecati all'infrastruttura ferroviaria da parte di ignoti. I tecnici stanno effettuando verifiche e interventi per mettere in sicurezza la linea e consentire la ripresa della circolazione nel più breve tempo possibile.

Al momento non sono stati comunicati i tempi necessari per il completo ripristino del servizio ferroviario.

Possibili ritardi e cancellazioni

I passeggeri in partenza o in arrivo sulle tratte coinvolte sono invitati a verificare lo stato del proprio treno prima di mettersi in viaggio, poiché la situazione potrebbe determinare:

  • ritardi anche consistenti;
  • cancellazioni di alcuni collegamenti;
  • variazioni di percorso;
  • utilizzo di autobus sostitutivi tra le stazioni interessate.

Ulteriori aggiornamenti saranno diffusi non appena saranno disponibili nuove informazioni sull'evoluzione dell'emergenza e sulla graduale riattivazione della circolazione ferroviaria.


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Argomenti:
disagi-ferroviari autobus-sostitutivi salerno-paola catanzaro-taranto sospensione-treni

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