Incendio in un deposito BRT a Milano, maxi intervento dei Vigili del Fuoco nella zona Bovisa

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Fiamme in un capannone logistico, colonna di fumo visibile in gran parte della città. Il Comune invita i residenti a tenere chiuse le finestre nelle aree vicine all'incendio

Un vasto incendio è divampato nella serata di oggi in un deposito BRT situato nel quartiere Bovisa di Milano, dando origine a una complessa operazione di soccorso che ha richiesto l'impiego di numerose squadre dei Vigili del Fuoco. L'emergenza è scattata in via Don Giovanni Minzoni, dove le fiamme hanno rapidamente coinvolto una parte significativa della struttura logistica.

L'enorme colonna di fumo nero, ben visibile anche da diversi chilometri di distanza, ha attirato l'attenzione di numerosi cittadini, mentre i soccorritori sono impegnati senza sosta per contenere il rogo ed evitare che si propaghi ad altre aree del deposito.

Incendio nel deposito BRT di Milano: coinvolti circa 8 mila metri quadrati

Secondo le prime informazioni, il rogo interessa uno dei due capannoni centrali del centro logistico, con una superficie coinvolta di circa 8 mila metri quadrati. Le fiamme hanno raggiunto anche diversi container e alcuni rimorchi posizionati sulle rampe di carico.

Al momento la palazzina degli uffici non risulta interessata dall'incendio, mentre i Vigili del Fuoco stanno concentrando gli sforzi per impedire che il fuoco si estenda alle restanti strutture del deposito.

Operazioni di spegnimento particolarmente complesse

L'intervento è reso difficile dall'estensione dell'area interessata e dalla presenza di numerosi materiali all'interno del polo logistico. In una prima fase sono stati impiegati almeno cinque mezzi dei Vigili del Fuoco, ai quali si sono successivamente aggiunte squadre provenienti anche dal Comando di Monza, intervenute in supporto ai colleghi di Milano.

L'obiettivo principale è circoscrivere i numerosi focolai ancora attivi e mettere in sicurezza i mezzi pesanti e i rimorchi presenti nell'area, limitando il rischio di ulteriori propagazioni.

Nessun ferito e cause ancora da accertare

Al momento non risultano feriti né persone intossicate. Le autorità stanno monitorando costantemente la situazione, mentre restano ancora sconosciute le cause che hanno provocato l'incendio. Gli accertamenti potranno essere effettuati solo una volta completate le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area.

L'appello del Comune di Milano ai residenti della Bovisa

In via precauzionale, il Comune di Milano, dopo il confronto con l'autorità sanitaria competente, ha invitato i cittadini residenti nelle vicinanze di via Don Giovanni Minzoni e del quartiere Bovisa a non sostare all'aperto e a tenere chiuse porte e finestre, per limitare l'eventuale esposizione ai fumi prodotti dall'incendio.

Sul luogo dell'emergenza è atteso anche l'assessore comunale alla Protezione Civile, Marco Granelli, che seguirà da vicino l'evolversi delle operazioni.

Situazione in costante aggiornamento

Le operazioni dei Vigili del Fuoco sono ancora in corso e richiederanno diverse ore prima che l'incendio possa essere completamente domato. Le autorità continueranno a monitorare la qualità dell'aria e a fornire aggiornamenti sull'evoluzione dell'emergenza e sulle eventuali conseguenze per la viabilità e per i residenti della zona.