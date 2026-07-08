Latina, esplosione davanti all'abitazione dell'ex collaboratore di giustizia

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Paura nella notte nel quartiere Gionchetto. L'episodio viene valutato come un possibile atto intimidatorio, mentre gli investigatori analizzano ogni elemento utile per risalire ai responsabili

Un forte boato ha scosso la notte nel quartiere Gionchetto di Latina, dove un ordigno esplosivo è detonata davanti all'abitazione riconducibile a Ivan Rapone, ex commerciante quarantaseienne con precedenti per traffico di droga, che nelle scorse settimane ha avviato un percorso di collaborazione con la magistratura. L'episodio è ora al centro delle indagini dei carabinieri, che stanno ricostruendo l'esatta dinamica dei fatti.

Esplosione davanti alla casa della famiglia di Ivan Rapone

Secondo le prime ricostruzioni, l'ordigno sarebbe stato collocato davanti al cancello della villetta dove, pur non risiedendo più Rapone, vivono ancora la sua ex compagna e i figli. Proprio questo particolare rafforza l'ipotesi investigativa secondo cui il gesto possa rappresentare un messaggio intimidatorio collegato alla recente decisione dell'uomo di collaborare con la giustizia.

La violenta deflagrazione, avvenuta poco dopo la mezzanotte, è stata avvertita da numerosi residenti della zona, molti dei quali sono usciti in strada allarmati dal forte rumore.

Danni all'abitazione e a un'auto parcheggiata

L'esplosione ha provocato diversi danni materiali. Il cancello dell'abitazione è stato gravemente danneggiato, mentre il parabrezza di un'autovettura parcheggiata nelle vicinanze è andato completamente in frantumi. Lesioni sono state riscontrate anche sulla facciata dell'immobile.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i carabinieri della Compagnia di Latina, i vigili del fuoco e il personale del 118. Una donna, colta da un malore a causa del forte spavento provocato dall'esplosione, è stata assistita dai sanitari.

Indagini in corso tra telecamere e testimonianze

Gli investigatori dell'Arma hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per identificare gli autori dell'attentato. Tra le attività in corso figurano i rilievi tecnici nell'area interessata, l'analisi delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e la raccolta delle testimonianze dei residenti che potrebbero aver notato movimenti sospetti prima o dopo l'esplosione.

Al momento non vengono escluse diverse piste investigative, anche se l'attenzione resta concentrata sul possibile collegamento tra l'attentato e la scelta di Rapone di diventare collaboratore di giustizia.

Alta l'attenzione sulla criminalità nel territorio pontino

L'episodio riaccende i riflettori sulla criminalità nel territorio pontino, riportando al centro dell'attenzione il tema della sicurezza e delle possibili ritorsioni nei confronti di chi decide di collaborare con le autorità.

Le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto della vicenda e individuare i responsabili dell'attentato esplosivo che ha scosso la città di Latina.