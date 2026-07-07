Muore in mare dopo un malore a Marina di Sibari, inutili i soccorsi

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Tragedia sulla costa ionica cosentina: l'uomo si è sentito male mentre faceva il bagno. Sul posto sono intervenuti 118, elisoccorso, Carabinieri, Capitaneria di Porto e Polizia Locale.

Malore in mare a Marina di Sibari, perde la vita un uomo di 78 anni

Momenti di grande apprensione si sono vissuti sulla spiaggia di Marina di Sibari, nel comune di Cassano all'Ionio, dove un uomo di 78 anni è morto dopo essere stato colto da un improvviso malore in mare.

La vittima, identificata con le iniziali U.B., era originaria di Acquaformosa, ma risiedeva da tempo a Salerno. L'uomo si trovava in acqua quando, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe accusato un improvviso malessere.

L'allarme lanciato dai bagnanti

Ad accorgersi della situazione sono state alcune persone presenti sulla spiaggia di Marina di Sibari, che hanno immediatamente dato l'allarme, richiedendo l'intervento dei soccorsi.

La macchina dell'emergenza si è attivata in pochi minuti: sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 provenienti dalle postazioni di Cassano all'Ionio e Trebisacce, mentre è stato fatto intervenire anche l'elisoccorso, nel tentativo di salvare la vita al pensionato.

Inutili i tentativi di rianimazione

Nonostante il rapido intervento dei sanitari e i tentativi di rianimazione, per il 78enne non c'è stato nulla da fare. Il personale medico ha dovuto constatarne il decesso direttamente sul posto.

La notizia ha suscitato profondo cordoglio tra le persone presenti sul litorale, che hanno assistito alle operazioni di soccorso.

Sul posto Carabinieri, Capitaneria di Porto e Polizia Locale

Per gli accertamenti di competenza sono intervenuti anche i Carabinieri, la Capitaneria di Porto di Corigliano e gli agenti della Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Dalle prime informazioni disponibili, tutto lascia pensare a un malore improvviso che non avrebbe lasciato scampo all'uomo. Eventuali ulteriori accertamenti serviranno a chiarire definitivamente le cause del decesso.