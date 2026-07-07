Meteo Italia, nuova ondata di caldo: temperature fino a 39°C e allerta temporali in diverse regioni

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L'anticiclone torna protagonista: caldo intenso, notti tropicali e temporali di calore

L'Italia si prepara ad affrontare una nuova e intensa ondata di caldo. Nei prossimi giorni il rafforzamento dell'anticiclone africano porterà un deciso aumento delle temperature, con valori che potranno raggiungere i 39°C in diverse zone del Paese e sfiorare i 40°C in Sardegna nel fine settimana.

Accanto al caldo estremo non mancheranno però episodi di instabilità atmosferica, con temporali di calore, raffiche di vento e possibili grandinate, soprattutto lungo i rilievi e in alcune regioni del Centro-Nord.

Caldo in aumento da mercoledì: fino a 39°C in molte città

Da mercoledì il rinforzo dell'anticiclone subtropicale favorirà condizioni di tempo stabile su gran parte della Penisola. Il sole sarà protagonista praticamente ovunque e le temperature saliranno sensibilmente.

Le aree più esposte saranno:

Valle Padana occidentale , con punte di 38-39°C ;

, con punte di ; pianure interne del Centro;

Sardegna, dove entro domenica si potrebbero raggiungere i 40°C.

Oltre alle elevate temperature diurne, torneranno anche le cosiddette notti tropicali, con valori che in molte città non scenderanno sotto i 20-24°C, rendendo difficile il recupero fisiologico durante il riposo.

Temporali di calore ancora possibili sui rilievi

Nonostante il dominio dell'anticiclone, il forte riscaldamento del terreno favorirà la formazione di temporali di calore durante le ore pomeridiane.

Le aree maggiormente interessate saranno:

Alpi;

Prealpi;

dorsale appenninica;

zone montuose del Centro-Sud.

In alcuni casi i fenomeni potranno sconfinare verso le pianure limitrofe con piogge intense, forti raffiche di vento, attività elettrica e locali grandinate.

Da venerdì aumenta l'instabilità al Nord

Tra venerdì e il fine settimana l'alta pressione potrebbe perdere parte della propria forza sulle regioni settentrionali.

Di conseguenza aumenterà il rischio di:

temporali pomeridiani ;

; rovesci localmente intensi;

grandinate;

improvvisi colpi di vento.

Il Nord Italia potrebbe vivere un sabato più instabile, mentre il Centro-Sud continuerà a fare i conti con il caldo intenso.

Protezione Civile: allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico

Per la giornata di oggi il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo gialla per diverse aree del Paese.

Le regioni interessate sono:

Calabria

Lazio

Abruzzo

Molise

Basilicata

Le precipitazioni potranno essere accompagnate da:

rovesci di forte intensità ;

; raffiche di vento ;

; grandinate locali ;

; intensa attività elettrica.

In Calabria l'allerta riguarda numerosi settori sia del versante ionico sia di quello tirrenico, per rischio temporali, rischio idraulico e rischio idrogeologico.

Attenzione al calore accumulato da asfalto, cemento e automobili

Durante le ondate di caldo, il disagio non dipende solo dalla temperatura dell'aria. Asfalto, cemento, edifici e automobili assorbono grandi quantità di calore durante il giorno e lo rilasciano lentamente anche dopo il tramonto.

Questo fenomeno, conosciuto come isola di calore urbana, può far percepire temperature ancora più elevate rispetto a quelle registrate dalle stazioni meteorologiche.

Anche un'auto parcheggiata al sole può trasformarsi in pochi minuti in una vera e propria serra, raggiungendo temperature interne superiori ai 60°C, con gravi rischi per la salute.

Come proteggersi dal caldo estremo

Gli esperti consigliano alcune semplici precauzioni:

bere acqua frequentemente anche senza avvertire sete;

evitare l'esposizione al sole tra le 11:00 e le 18:00 ;

; utilizzare abiti leggeri e di colore chiaro;

privilegiare ambienti climatizzati o ben ventilati;

consumare pasti leggeri ricchi di frutta e verdura;

non lasciare mai persone o animali all'interno dell'auto nemmeno per pochi minuti.

I consigli per anziani, bambini, donne in gravidanza e neonati

Le categorie più vulnerabili richiedono particolare attenzione.

Anziani

Gli anziani sono maggiormente esposti al rischio di colpo di calore e disidratazione.

È consigliabile:

bere regolarmente durante tutta la giornata;

evitare uscite nelle ore più calde;

mantenere freschi gli ambienti domestici;

controllare la pressione e seguire le indicazioni del medico per eventuali terapie.

Bambini e neonati

Nei bambini e soprattutto nei neonati la temperatura corporea aumenta più rapidamente.

È importante:

offrire acqua frequentemente (quando indicato in base all'età);

vestire i piccoli con indumenti leggeri in cotone;

evitare passeggiate nelle ore centrali della giornata;

utilizzare passeggini ben aerati;

non coprire eccessivamente carrozzine e ovetti, poiché si crea un pericoloso accumulo di calore.

Donne in gravidanza

Per le donne in gravidanza, il caldo intenso può aumentare il rischio di abbassamenti di pressione, affaticamento e disidratazione.

Si raccomanda di:

bere molto durante il giorno;

riposare nelle ore più calde;

evitare attività fisica intensa;

indossare abiti freschi e traspiranti;

contattare il medico in presenza di malessere persistente, vertigini o contrazioni.

Le previsioni per il weekend

Il fine settimana vedrà due scenari differenti:

al Nord saranno possibili nuovi temporali , soprattutto nella giornata di sabato;

saranno possibili nuovi , soprattutto nella giornata di sabato; al Centro-Sud continuerà invece il dominio dell'anticiclone africano, con sole prevalente e temperature elevate.

La situazione resterà quindi caratterizzata da un forte contrasto tra caldo intenso e improvvisi temporali estivi, un quadro meteorologico tipico delle fasi dominate dall'alta pressione subtropicale durante il mese di luglio.