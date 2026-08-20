Cerca

Cronaca Calabria Cosenza

Aereo, immagini false sui social: la precisazione dei Vigili del Fuoco

Redazione
Condividi:
Aereo, immagini false sui social: la precisazione dei Vigili del Fuoco
Notizia in evidenza
Occhio alla notizia
Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale

Immagini false sui social, la precisazione dei Vigili del Fuoco contro la disinformazione

La nota ufficiale invita redazioni e utenti a verificare sempre la provenienza delle fotografie prima di pubblicarle o condividerle

La precisazione dei Vigili del Fuoco

Alcune fotografie circolate nelle ultime ore sui social network e successivamente riprese anche da diverse testate giornalistiche non documentano realmente l’intervento dei Vigili del Fuoco.

A chiarirlo è una nota ufficiale, con la quale viene precisato che i contenuti in questione non provengono dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e non rappresentano quanto effettivamente accaduto durante le operazioni.

Fotografie probabilmente create con l’Intelligenza Artificiale

Secondo quanto comunicato, si tratterebbe di immagini false, verosimilmente generate o manipolate attraverso strumenti di Intelligenza Artificiale. Le fotografie sono state diffuse online presentandole come testimonianze autentiche dell’evento, inducendo in errore utenti e organi di informazione.

La crescente facilità con cui è possibile realizzare contenuti visivi realistici rende sempre più importante controllare la fonte originaria delle immagini. Una fotografia apparentemente credibile, infatti, non può essere considerata autentica senza una verifica adeguata.

L’invito a non condividere i contenuti non verificati

I Vigili del Fuoco invitano cittadini, gestori delle pagine social e redazioni giornalistiche a non utilizzare, condividere o ripubblicare le fotografie contestate, soprattutto quando vengono associate all’intervento del Corpo.

La diffusione di immagini manipolate con l’Intelligenza Artificiale può alterare la ricostruzione dei fatti, compromettere la qualità dell’informazione e attribuire impropriamente alle istituzioni contenuti mai prodotti o autorizzati.

Quali sono le immagini ufficiali

Le sole fotografie da ritenere attendibili sono quelle pubblicate attraverso i canali istituzionali dei Vigili del Fuoco oppure fornite direttamente dagli uffici competenti.

Prima di utilizzare un’immagine relativa a un’emergenza è quindi necessario controllare chi l’ha pubblicata, individuare la fonte originale e verificare l’eventuale presenza di comunicazioni ufficiali. La semplice diffusione su numerosi profili social non costituisce una garanzia di autenticità.

Informazione corretta e responsabilità durante le emergenze

In una situazione di emergenza, la corretta informazione assume un’importanza ancora maggiore. Fotografie false o decontestualizzate possono modificare la percezione di quanto accaduto, alimentare allarmismo e contribuire alla diffusione di notizie inesatte.

La nota dei Vigili del Fuoco richiama pertanto gli organi di informazione a una particolare attenzione: verificare la provenienza dei materiali prima della pubblicazione rappresenta un passaggio indispensabile per contrastare la disinformazione online e offrire ai cittadini un racconto fedele degli eventi.


Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?

Iscriviti ai nostri canali ufficiali:

Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale
Argomenti:
vigili-del-fuoco immagini-false intelligenza-artificiale disinformazione verifica-immagini

Scritto da Redazione

Leggi altri articoli

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti ai nostri canali Telegram e WhatsApp per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Canale WhatsApp Novità Entra nel Canale

Esplora la categoria Cronaca

Vedi tutti