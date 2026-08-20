Aereo, immagini false sui social: la precisazione dei Vigili del Fuoco
Immagini false sui social, la precisazione dei Vigili del Fuoco contro la disinformazione
La nota ufficiale invita redazioni e utenti a verificare sempre la provenienza delle fotografie prima di pubblicarle o condividerle
La precisazione dei Vigili del Fuoco
Alcune fotografie circolate nelle ultime ore sui social network e successivamente riprese anche da diverse testate giornalistiche non documentano realmente l’intervento dei Vigili del Fuoco.
A chiarirlo è una nota ufficiale, con la quale viene precisato che i contenuti in questione non provengono dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e non rappresentano quanto effettivamente accaduto durante le operazioni.
Fotografie probabilmente create con l’Intelligenza Artificiale
Secondo quanto comunicato, si tratterebbe di immagini false, verosimilmente generate o manipolate attraverso strumenti di Intelligenza Artificiale. Le fotografie sono state diffuse online presentandole come testimonianze autentiche dell’evento, inducendo in errore utenti e organi di informazione.
La crescente facilità con cui è possibile realizzare contenuti visivi realistici rende sempre più importante controllare la fonte originaria delle immagini. Una fotografia apparentemente credibile, infatti, non può essere considerata autentica senza una verifica adeguata.
L’invito a non condividere i contenuti non verificati
I Vigili del Fuoco invitano cittadini, gestori delle pagine social e redazioni giornalistiche a non utilizzare, condividere o ripubblicare le fotografie contestate, soprattutto quando vengono associate all’intervento del Corpo.
La diffusione di immagini manipolate con l’Intelligenza Artificiale può alterare la ricostruzione dei fatti, compromettere la qualità dell’informazione e attribuire impropriamente alle istituzioni contenuti mai prodotti o autorizzati.
Quali sono le immagini ufficiali
Le sole fotografie da ritenere attendibili sono quelle pubblicate attraverso i canali istituzionali dei Vigili del Fuoco oppure fornite direttamente dagli uffici competenti.
Prima di utilizzare un’immagine relativa a un’emergenza è quindi necessario controllare chi l’ha pubblicata, individuare la fonte originale e verificare l’eventuale presenza di comunicazioni ufficiali. La semplice diffusione su numerosi profili social non costituisce una garanzia di autenticità.
Informazione corretta e responsabilità durante le emergenze
In una situazione di emergenza, la corretta informazione assume un’importanza ancora maggiore. Fotografie false o decontestualizzate possono modificare la percezione di quanto accaduto, alimentare allarmismo e contribuire alla diffusione di notizie inesatte.
La nota dei Vigili del Fuoco richiama pertanto gli organi di informazione a una particolare attenzione: verificare la provenienza dei materiali prima della pubblicazione rappresenta un passaggio indispensabile per contrastare la disinformazione online e offrire ai cittadini un racconto fedele degli eventi.
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