RECORD ITALIANO AL ROCK MASTER. AD ARCO PONZINIBIO FIRMA L'IMPRESA

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Francesco Ponzinibio firma il nuovo record di arrampicata Speed al Rock Master

Nella FASI Speed Record Hunters spettacolo sul filo dei millesimi, vince anche Giulia Randi

I festeggiamenti per i 40 anni di arrampicata ad Arco continuano con “Meet the Masters”

Stasera alle 20 tocca ai sedici campioni internazionali alle prese con il KO Boulder

È Francesco Ponzinibio il nuovo recordman italiano di arrampicata Speed. Nella seconda giornata del Rock Master il Climbing Stadium di Arco (TN) ha regalato spettacolo questa volta con la FASI Speed Record Hunters, adrenalinica competizione che ha portato in parete i migliori specialisti della Nazionale italiana, protagonisti di una caccia al record sul filo dei millesimi. Sulla parete da 15 metri, uniforme in tutto il mondo, è stato il modenese Francesco Ponzinibio il grande protagonista del pomeriggio, abbattendo il precedente record italiano di 4.92” appartenuto a Matteo Zurloni. Al secondo degli otto tentativi totali, il classe 2008 Ponzinibio ha raggiunto il top in 4.84 secondi, una scalata a tutta velocità senza la minima esitazione, che lo ha oltretutto portato a pochi millesimi dal record europeo (4.79”). Dietro il giovane modenese è un comunque buon secondo posto proprio per l’olimpionico Matteo Zurloni, che ha fermato il cronometro a 4.90” al quarto tentativo, migliorando di due centesimi il personal best. Sul gradino più basso del podio Luca Robbiati, terzo con il tempo di 5.05”. “Era da tutta la stagione che avevo questo tempo nelle mani – ha raccontato Ponzinibio. – Era l’occasione perfetta, avevamo otto tentativi e un pubblico davvero caloroso ad incitarci. Essere qui ad Arco, durante il Rock Master…. gasa un botto!”. Al femminile vince invece la faentina Giulia Randi, detentrice del record italiano di 6.39”, registrando 6.76” davanti a Sara Strocchi e Agnese Fiorio.

Rock Master è entrato nel vivo, tra epiche sfide e i festeggiamenti per i quarant’anni di competizioni di arrampicata ad Arco. Nel pomeriggio è andato in scena uno degli appuntamenti più attesi: il “Meet the masters”, speciale incontro con le sei leggende dell’arrampicata: Lynn Hill, Yuji Hirayama, François Legrand, Muriel Sarkany, Didier Raboutou e Robyn Erbesfield.

Tra scalate in parete e divertenti aneddoti con il pubblico, gli atleti che hanno fatto la storia di Rock Master e dell’arrampicata hanno infuocato ancora una volta il Climbing Stadium. Oggi Yuji Hirayama ha acceso la rassegna dei Climbing Espresso, che domani avrà invece protagonisti Raboutou ed Erbesfield alle 10. Tutte e sei le leggende saranno nuovamente ospiti alle 12, con il “Rock Master Legacy Talk”, chiacchierata che coinvolgerà anche Adam Ondra.

Dopo l’entusiasmo del Lead Duel di ieri sera, che ha incoronato Filip Schenk e Jessica Pilz, gli occhi degli appassionati si spostano però già a stasera con il KO Boulder. Si parte alle 20 con i quattro round in programma che promettono grande spettacolo con i campioni internazionali (differita Rai Sport venerdì 9 alle 19.45). Nel programma che Rock Master 20.20 e Garda Dolomiti SpA mettono in scena fino a domani, da non perdere anche The Fun Bloc, la mattina per amatori e nel pomeriggio per gli atleti U15. L’accesso a Rock Master è gratuito tramite prenotazione sul sito www.rockmaster.com.

Record Hunters - Men

1 Francesco Ponzinibio 4,84; 2 Matteo Zurloni 4,9; 3 Luca Robbiati 5,05; 4 Marco Rontini 5,11; 5 Alessandro Boulos 5,16; 6 Gian Luca Zodda 5,23; 7 Ludovico Fossali 5,35; 8 Adriano Egidi 5,46

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Record Hunters - Women

1 Giulia Randi 6,76; 2 Sara Strocchi 7,12; 3 Agnese Fiorio ITA 7,35