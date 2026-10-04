Incendio nel campeggio Bella Italia a Peschiera del Garda: 24 feriti e una persona grave

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Un incendio di vaste proporzioni è scoppiato all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda, in provincia di Verona. Le fiamme hanno ferito almeno 24 persone, una delle quali versa in gravi condizioni. Il rogo ha distrutto una ventina di casette mobili all'interno della struttura ricettiva.

Le cause ancora da chiarire

Al momento non è ancora chiara l'origine dell'incendio. Le autorità stanno indagando per comprendere cosa abbia innescato le fiamme, che si sono propagate rapidamente tra le unità abitative. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco e il personale del 118, che hanno prestato soccorso ai feriti e messo in sicurezza l'area.

Soccorsi ostacolati da bombole e auto

Le operazioni di soccorso sono state rese più complesse dalla presenza di bombole di Gpl e di automobili nelle vicinanze delle casette in fiamme. Secondo le prime testimonianze, sarebbe stata avvertita anche un'esplosione, che avrebbe contribuito ad alimentare il panico tra gli ospiti del campeggio. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per domare l'incendio, che ora risulta sotto controllo.

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Un bilancio pesante

Il bilancio provvisorio parla di 24 feriti, di cui uno in condizioni critiche. Gli altri hanno riportato ustioni e intossicazioni da fumo di varia entità. Le strutture sanitarie locali hanno attivato il protocollo di emergenza per accogliere i pazienti. Le forze dell'ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto.