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Puglia, stop ai pomodori crudi in mense e ospedali: allarme salmonella

Redazione
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Puglia, stop ai pomodori crudi in mense e ospedali: allarme salmonella
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Un'ordinanza delle aziende sanitarie pugliesi ha imposto lo stop alla somministrazione di pomodori crudi in mense scolastiche, ospedali e case di cura. La decisione arriva dopo un aumento significativo di casi di salmonella collegati al consumo di pomodorini crudi provenienti dalla Sicilia.

I focolai a Turi e Brindisi

A Turi, in provincia di Bari, decine di persone hanno manifestato sintomi gastrointestinali dopo aver partecipato a un convegno aziendale. A Brindisi, invece, un focolaio in un asilo nido comunale ha coinvolto bambini ed educatori, destando particolare preoccupazione tra i genitori.

Le misure adottate

Le autorità sanitarie hanno disposto il divieto temporaneo di servire pomodori crudi nelle strutture pubbliche, in attesa di ulteriori accertamenti. Sono in corso analisi sui lotti sospetti per identificare l'origine della contaminazione.

Consigli per i consumatori

In attesa di chiarimenti, si raccomanda di lavare accuratamente le verdure e di cuocere i pomodori prima del consumo. Particolare attenzione va prestata ai bambini, agli anziani e alle persone immunodepresse, più vulnerabili alle infezioni da salmonella.


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salmonella pomodori crudi puglia allarme alimentare mense scolastiche ospedali turi brindisi focolaio pomodorini sicilia

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