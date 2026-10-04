Puglia, stop ai pomodori crudi in mense e ospedali: allarme salmonella
Un'ordinanza delle aziende sanitarie pugliesi ha imposto lo stop alla somministrazione di pomodori crudi in mense scolastiche, ospedali e case di cura. La decisione arriva dopo un aumento significativo di casi di salmonella collegati al consumo di pomodorini crudi provenienti dalla Sicilia.
I focolai a Turi e Brindisi
A Turi, in provincia di Bari, decine di persone hanno manifestato sintomi gastrointestinali dopo aver partecipato a un convegno aziendale. A Brindisi, invece, un focolaio in un asilo nido comunale ha coinvolto bambini ed educatori, destando particolare preoccupazione tra i genitori.
Le misure adottate
Le autorità sanitarie hanno disposto il divieto temporaneo di servire pomodori crudi nelle strutture pubbliche, in attesa di ulteriori accertamenti. Sono in corso analisi sui lotti sospetti per identificare l'origine della contaminazione.
Consigli per i consumatori
In attesa di chiarimenti, si raccomanda di lavare accuratamente le verdure e di cuocere i pomodori prima del consumo. Particolare attenzione va prestata ai bambini, agli anziani e alle persone immunodepresse, più vulnerabili alle infezioni da salmonella.
Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?
Iscriviti ai nostri canali ufficiali:
Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.