Droni russi colpiscono i ponti di Kiev: escalation senza precedenti

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La guerra in Ucraina segna un nuovo capitolo drammatico. Per la prima volta dall'inizio del conflitto, la Russia ha sferrato attacchi con droni contro i principali ponti sul Dnepr che collegano le due sponde di Kiev. L'operazione, avvenuta in pieno giorno, ha sorpreso i residenti mentre auto civili e un treno della metropolitana transitavano sulle strutture.

Una nuova strategia militare

L'uso di droni kamikaze contro obiettivi civili in orari diurni rappresenta un cambio di tattica da parte di Mosca. Finora, gli attacchi si concentravano prevalentemente di notte e su installazioni militari. Questa volta, i ponti sono stati presi di mira mentre erano pieni di pendolari e mezzi pubblici, aumentando il rischio di vittime innocenti.

Intensificazione degli attacchi su Kiev

Nelle ultime settimane, la capitale ucraina è stata bersaglio di attacchi intensificati e sempre più frequenti. Le forze russe sembrano voler colpire le infrastrutture energetiche in vista dell'inverno, con l'obiettivo di lasciare la popolazione al freddo e al buio. Le allerte antiaeree sono diventate all'ordine del giorno e il numero di vittime civili è in costante aumento.

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Conseguenze per la popolazione

La popolazione di Kiev vive ormai in uno stato di paura costante. Gli attacchi ai ponti non solo danneggiano le vie di comunicazione, ma minano anche la mobilità e la sicurezza dei cittadini. La metropolitana, spesso utilizzata come rifugio durante i bombardamenti, è stata direttamente coinvolta, con un treno che ha rischiato di essere colpito.

Reazioni internazionali

La comunità internazionale ha condannato con fermezza l'escalation. L'Unione Europea e la NATO hanno ribadito il loro sostegno a Kiev, mentre crescono le preoccupazioni per un ulteriore inasprimento del conflitto. Gli analisti militari suggeriscono che Mosca stia cercando di demoralizzare la popolazione e di mettere in ginocchio l'economia ucraina prima dell'arrivo del gelo.

Prospettive future

Con l'approssimarsi dell'inverno, la situazione potrebbe peggiorare ulteriormente. La Russia potrebbe continuare a colpire le infrastrutture critiche, mentre l'Ucraina cerca di rafforzare le difese aeree. La guerra entra in una fase sempre più cruenta, con conseguenze devastanti per i civili.