Nasce a Madrid l'alleanza europea dei pagamenti per contrastare Visa e Mastercard

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Cinque circuiti di pagamento europei, tra cui il nostrano Bancomat, hanno unito le forze per creare la European Network for Payments (Enp), una nuova alleanza con sede a Madrid. L'iniziativa nasce con l'ambizioso obiettivo di costruire un'alternativa europea ai colossi americani Visa e Mastercard, riducendo la dipendenza del Vecchio Continente dalle infrastrutture d'oltreoceano.

Un fronte comune per l'autonomia dei pagamenti

La nuova sigla riunisce alcuni dei principali operatori nazionali del settore, decisi a fare sistema per competere con i giganti statunitensi. Il cuore del progetto è l'interoperabilità: rendere cioè possibile l'utilizzo dei circuiti domestici anche al di fuori dei confini nazionali, in modo semplice e trasparente per cittadini e imprese. Al momento, infatti, chi possiede una carta abilitata a un circuito locale spesso non può usarla all'estero senza passare dalle reti internazionali, con costi aggiuntivi e minore concorrenza.

Cosa cambia per consumatori ed esercenti

Se il piano andrà a buon fine, i pagamenti tra Paesi europei diventeranno più fluidi e meno costosi. L'Enp punta a creare uno standard comune che permetta a un turista italiano di pagare con il proprio circuito in Spagna, Francia o Germania, e viceversa, senza frizioni. Una maggiore concorrenza, inoltre, potrebbe tradursi in commissioni più basse per gli esercenti e in condizioni migliori per i consumatori, storicamente penalizzati da un mercato dominato da pochi attori.

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La sovranità digitale passa anche dai pagamenti

L'iniziativa si inserisce in un più ampio movimento europeo verso la sovranità digitale e la riduzione delle dipendenze tecnologiche da Paesi terzi. Dopo anni di discussioni su cloud, semiconduttori e intelligenza artificiale, anche il settore dei pagamenti elettronici entra nell'agenda politica continentale. La creazione di Enp rappresenta un tassello concreto di questa strategia, con l'obiettivo di garantire che le transazioni quotidiane dei cittadini europei restino sotto il controllo di soggetti comunitari, soggetti a regole e tutele europee.

Le prossime tappe

La strada è ancora lunga: serviranno accordi tecnici, investimenti in infrastrutture e il via libera delle autorità di vigilanza. Tuttavia, la costituzione dell'alleanza con sede a Madrid segna un primo passo tangibile verso un sistema dei pagamenti più integrato e indipendente. Nei prossimi mesi si capirà quali altri circuiti nazionali aderiranno e con quali tempistiche l'interoperabilità diventerà realtà operativa.