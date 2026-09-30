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Ottobre Rosa a Soverato con visite e screening dedicati alla salute delle donne

Il Comune guidato dal sindaco Daniele Vacca e l’Assessorato alle Politiche sociali promuovono un mese di prevenzione tra ospedale e consultorio familiare

Soverato dedica ottobre alla salute femminile con una campagna di informazione e controlli sanitari. Il Comune di Soverato, guidato dal sindaco Daniele Vacca, attraverso l’Assessorato alle Politiche sociali, promuove Ottobre Rosa, un’iniziativa che coinvolge l’Ospedale civile di Soverato e il Consultorio familiare.

Il programma comprende visite ginecologiche, ecografie, Pap test, HPV test e mammografie, con modalità di accesso e requisiti specifici per le diverse prestazioni. Il messaggio della campagna, “La prevenzione è la nostra forza”, accompagna un calendario pensato per richiamare l’attenzione sui controlli periodici e sui servizi disponibili nel territorio.

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Visite ginecologiche ed ecografie dal 10 ottobre

Presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale civile di Soverato sono previste visite ginecologiche ed ecografie a partire dal 10 ottobre, ogni sabato del mese.

Per prenotare occorre rivolgersi all’ufficio di segreteria del Comune di Soverato, situato al terzo piano. È questo il riferimento indicato per accedere agli appuntamenti ginecologici della campagna.

Pap test e HPV test al Consultorio familiare

Il Consultorio familiare di Soverato ospiterà i prelievi per Pap test e HPV test ogni martedì e giovedì di ottobre.

Il programma indica i seguenti criteri di partecipazione:

Età compresa tra 25 e 64 anni .

. Residenza nella provincia di Catanzaro .

. Tre anni trascorsi dal Pap test e/o cinque anni dall’HPV test.

Le donne interessate possono verificare la data dell’ultimo esame e chiedere al servizio quale controllo sia previsto nel proprio percorso di screening.

Mammografie gratuite all’Ospedale civile di Soverato

Tra le prestazioni proposte nell’ambito di Ottobre Rosa figura anche la mammografia gratuita presso l’Ospedale civile di Soverato.

Il percorso è rivolto alle donne con i requisiti riportati nel programma:

Età compresa tra 50 e 69 anni .

. Due anni trascorsi dall’ultima mammografia .

. Residenza nella provincia di Catanzaro.

Per prenotare sono disponibili i numeri 0968 208983 e 0968 208716, oltre all’indirizzo email [email protected].

Politiche sociali e informazione per facilitare la partecipazione

La campagna promossa dall’Assessorato alle Politiche sociali del Comune di Soverato, nell’amministrazione guidata dal sindaco Daniele Vacca, porta all’attenzione della comunità un calendario concreto di appuntamenti dedicati alla prevenzione.

Per orientarsi tra le prestazioni è utile distinguere le sedi e i riferimenti: le visite ginecologiche e le ecografie si prenotano presso la segreteria comunale, i Pap test e gli HPV test si svolgono al consultorio nelle giornate indicate, mentre per le mammografie gratuite occorre utilizzare i contatti del centro screening.

Avere a disposizione la documentazione e la data degli ultimi esami aiuta a fornire al servizio le informazioni necessarie e a verificare i requisiti di accesso.