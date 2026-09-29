Moto d’acqua: Ilaria Vanni conquista il terzo gradino del podio agli Europei

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Una grande soddisfazione per l’insegnante dell’Atletica 75 di Cattolica, Ilaria Vanni, che conquista il 3° posto nel Campionato Europeo 2026 di moto d’acqua, categoria Runabout GP4 Ladies. Un percorso internazionale articolato in tre tappe: Portogallo – Ungheria – Francia.

“Siamo felici di celebrare questo traguardo, che ci ricorda quanto lo sport possa essere un percorso fatto di passione, impegno e sfide sempre nuove” – spiega la società sportiva cattolichina.

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𝑳’𝒂𝒕𝒍𝒆𝒕𝒊𝒄𝒂 𝒆̀ 𝒖𝒏𝒂 𝒃𝒂𝒔𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒛𝒊𝒐𝒔𝒂 𝒑𝒆𝒓 𝒕𝒂𝒏𝒕𝒊 𝒔𝒑𝒐𝒓𝒕: “Forza, coordinazione, equilibrio, resistenza e consapevolezza del corpo sono capacità che si allenano e che possono accompagnarci anche in discipline molto diverse. La preparazione atletica non serve soltanto a correre, saltare o lanciare: può diventare un supporto importante per affrontare nuove sfide sportive. Complimenti Ilaria per questo bellissimo risultato. Siamo orgogliosi di averti nella nostra squadra”.

Queste le parole di Ilaria Vanni dopo il grande risultato raggiunto: “Chiudere il campionato europeo sul terzo gradino del podio è stata un’emozione veramente forte e importante. Forse un po’ inaspettata, ma sicuramente sperata, perché ci ho creduto fino alla fine e alla fine il titolo è arrivato proprio nell’ultima manche – sottolinea Ilaria Vanni -. Poterlo condividere con i miei genitori, che mi seguono in tutte le gare e fanno davvero tanti sacrifici per permettermi di vivere questo sogno, ha reso tutto ancora più speciale”.

“Quello che faccio è uno sport impegnativo anche dal punto di vista logistico, tra spostamenti, allenamenti, test e tutto il lavoro che c’è dietro per arrivare alle gare preparata anche fisicamente. Venendo dall’atletica, posso solo dire grazie a questo sport per avermi insegnato la disciplina e soprattutto lavorare senza aspettarsi risultati immediati. Sono ormai sei anni che corro e i primi risultati importanti sono arrivati solo dal 2024. Questo mi ha insegnato a continuare a lavorare anche quando magari i risultati non arrivano e a crederci sempre”.

“Dopo un 2025 abbastanza deludente, soprattutto rispetto a tutto l’impegno che ci avevo messo, riuscire a conquistare quest’anno il podio proprio nell’ultima gara di campionato è stato per me un segnale importante, mi ha ricordato ancora una volta che vale la pena crederci fino alla fine” - conclude Vanni.