Q8 introduce un tetto ai prezzi di benzina e gasolio per 30 giorni

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Q8 Italia ha ufficializzato l'adozione di un price cap sui prezzi di benzina e gasolio per un periodo di 30 giorni, a partire dal 1° ottobre. La decisione arriva dopo l'invito rivolto dal governo alle compagnie petrolifere per contrastare il caro carburanti che sta gravando sulle tasche degli automobilisti.

Come funziona il tetto ai prezzi

Secondo quanto comunicato dall'azienda, la misura sarà applicata con un approccio modulare, ovvero con limiti che potranno variare in base alle condizioni di mercato e alle diverse aree geografiche. Questo sistema flessibile permette di adattare il price cap alle fluttuazioni dei prezzi internazionali e alle specificità locali, evitando distorsioni eccessive.

L'iniziativa di Q8 segue l'indicazione del governo, che nei giorni scorsi aveva sollecitato i principali operatori del settore a contenere i prezzi alla pompa. La compagnia ha quindi deciso di rispondere positivamente, dimostrando attenzione alle esigenze dei consumatori.

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Obiettivi e prospettive

L'obiettivo dichiarato è quello di ridurre l'impatto sulle famiglie e sulle imprese, alleggerendo il costo del carburante in un periodo di forti rincari. Il price cap di Q8 rappresenta una delle prime risposte concrete all'appello governativo e potrebbe fare da apripista per altre compagnie.

Resta da verificare l'effettiva portata della misura e se altri operatori seguiranno l'esempio. Intanto, gli automobilisti potranno beneficiare di un possibile sollievo sui prezzi già dai primi giorni di ottobre.