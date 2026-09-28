L'Italia di Mancini convince: 4-1 alla Turchia in trasferta

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Dopo il successo ottenuto nella prima uscita stagionale, la nazionale italiana di calcio guidata dal commissario tecnico Roberto Mancini ha superato con un netto 4-1 la Turchia in un match amichevole disputato in trasferta. Una prova convincente che conferma la crescita del gruppo azzurro e la validità del progetto tecnico avviato dal CT.

Una prestazione offensiva di grande impatto

La partita ha visto l'Italia imporsi con autorità, sfruttando al meglio le occasioni create e mostrando un gioco fluido e propositivo. Il punteggio di 4-1 riflette la superiorità mostrata sul campo dagli uomini di Mancini, che hanno saputo colpire ripetutamente la difesa turca.

Il match, giocato in un clima comunque caldo e combattuto, ha offerto spunti interessanti in vista dei prossimi impegni ufficiali. La nazionale turca si è rivelata un avversario ostico, capace di creare qualche grattacapo alla retroguardia italiana, ma alla fine la qualità e l'organizzazione degli azzurri hanno fatto la differenza.

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La seconda vittoria consecutiva

Questa vittoria rappresenta la seconda affermazione di fila per l'Italia in questa fase, un segnale incoraggiante per il percorso di crescita della squadra. Il CT Roberto Mancini può sorridere per la risposta dei suoi giocatori, che hanno dimostrato di aver assimilato i dettami tattici e di avere fame di risultati.

Il 4-1 finale è un risultato che dà morale e consapevolezza, ma anche la conferma che il lavoro svolto in questi mesi sta portando frutti. La strada è ancora lunga, ma l'Italia del calcio sembra aver ritrovato quella solidità e quella brillantezza necessarie per competere ad alti livelli.