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Tre bambini dello stesso asilo ricoverati a Catanzaro: accertamenti in corso

Redazione
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Tre bambini dello stesso asilo ricoverati a Catanzaro: accertamenti in corso
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I piccoli frequentano lo stesso asilo di Settingiano. Gli esami dovranno chiarire la causa dei sintomi e verificare se i casi siano collegati.

Tre bambini che frequentano lo stesso asilo di Settingiano sono ricoverati all’ospedale Pugliese di Catanzaro dopo aver manifestato sintomi gastrointestinali. Secondo le informazioni disponibili, da mercoledì scorso i piccoli avrebbero avuto diarrea, vomito e febbre alta. Il persistere dei disturbi e, in alcuni casi, la disidratazione avrebbero reso necessario il ricorso al pronto soccorso.

Esami in corso per chiarire la causa

I bambini sono stati sottoposti ad accertamenti batteriologici, tra cui tamponi e coprocoltura. I risultati potranno aiutare a individuare la natura dell’infezione e a verificare se i tre episodi abbiano una origine comune. Al momento, questa possibilità resta da accertare.

Il fatto che i bambini frequentino la stessa struttura è un elemento da approfondire, ma non dimostra che l’infezione abbia avuto origine nell’asilo. Non ci sono, allo stato attuale, elementi per attribuire responsabilità.

La preoccupazione delle famiglie e la chiusura precauzionale

La vicenda sta suscitando preoccupazione tra i genitori degli altri bambini. L’asilo di Settingiano sarebbe rimasto chiuso oggi in via precauzionale, mentre le famiglie auspicano un intervento tempestivo degli organismi competenti, a partire dall’Asp, per svolgere le verifiche necessarie.

I genitori chiedono anche che eventuali operazioni di pulizia o sanificazione seguano le indicazioni delle autorità sanitarie, così da consentire tutti gli approfondimenti utili a ricostruire l’origine dei casi. L’attesa è ora per gli esiti degli esami e per le indicazioni sulle condizioni necessarie al rientro dei bambini nella struttura.

Presunzione di innocenza

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 27 della Costituzione italiana e della normativa vigente in materia di presunzione di innocenza, tutti gli indagati sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva di condanna.


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Argomenti:
asilo-settingiano bambini-ricoverati sintomi-gastrointestinali ospedale-pugliese-catanzaro esami-batteriologici

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