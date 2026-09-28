La Viola Reggio Calabria vince a Treviglio: esordio da 70 a 59 in Serie B Nazionale. Video

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I neroarancio resistono alla rimonta dei padroni di casa e decidono la partita nell’ultimo quarto con difesa, rimbalzi e punti dalla panchina

La Pallacanestro Viola Reggio Calabria apre il campionato di Serie B Nazionale con una vittoria in trasferta. Al PalaFacchetti supera Treviglio 70-59, conquistando i primi due punti della stagione al termine di una gara rimasta aperta fino all’ultima frazione.

La squadra allenata da Michele Carrea costruisce un piccolo vantaggio nei primi venti minuti, subisce il ritorno dei lombardi nel terzo quarto e trova la risposta decisiva nel finale. A fare la differenza è il contributo dell’intero gruppo: dieci giocatori della Viola vanno a referto.

Treviglio recupera, la Viola risponde nell’ultimo quarto

Reggio Calabria parte con Romeo, Love, Donadoni, Diouf e Taflaj. L’avvio è combattuto: Treviglio trova punti con Muratovic e Agostini, mentre la Viola resta a contatto grazie alle iniziative di Donadoni e alla tripla di Taflaj. L’ingresso del nuovo arrivato Soma Abati Toure aggiunge energia alla rotazione neroarancio. Il primo quarto si chiude 15-20.

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Nel secondo periodo la Viola conserva il vantaggio, sostenuta dalla difesa e dal lavoro vicino a canestro, e arriva all’intervallo sul 28-33. Dopo la pausa Treviglio aumenta la pressione: i padroni di casa recuperano lo svantaggio e chiudono la terza frazione in parità, 50-50.

L’equilibrio si spezza negli ultimi dieci minuti. Matteo Calvellini trova canestri pesanti, Treviglio prova ancora a rientrare con Reati e Pollini, ma la Viola mantiene lucidità. Diouf finalizza un assist di Romeo, poi la tripla del capitano dà nuovo margine ai reggini. Nel finale arriva anche una stoppata di Nikola Markovic, davanti ai tifosi neroarancio presenti sugli spalti. Il parziale dell’ultimo quarto, 20-9 per la Viola, fissa il risultato sul 70-59.

Rimbalzi e panchina: i numeri della vittoria

Il successo in trasferta si legge anche nelle statistiche. La Viola conquista 47 rimbalzi contro i 36 di Treviglio, segna 38 punti in area e riceve 36 punti dalla panchina. Sono numeri che raccontano una squadra capace di trovare soluzioni diverse durante la partita, anche quando gli avversari annullano il vantaggio.

Markovic chiude come miglior realizzatore reggino con 12 punti. Seguono Gabriele Romeo con 11 e Calvellini con 10. Per Treviglio i più prolifici sono Pollini, autore di 15 punti, e Muratovic, che ne segna 13.

La prima giornata offre così alla Viola una vittoria di valore: dopo aver perso il margine accumulato all’intervallo, i neroarancio reagiscono con un ultimo quarto solido e portano a casa il risultato.

Il tabellino di Treviglio-Viola

TAV Treviglio Brianza Basket-Pallacanestro Viola Reggio Calabria 59-70

Parziali: 15-20, 13-13, 22-17, 9-20.

Treviglio: Cemmi 10, Agostini 5, Reati 6, Muratovic 13, Pollini 15, Odiphri 2, Pagnoncelli, Dore 8, Carparelli, Vuttiglione, Galli, Cefis. Allenatore Cardelli.

Viola Reggio Calabria: Taflaj 5, Love 8, Donadoni 8, Diouf 2, Romeo 11, Markovic 12, Marini 4, Calvellini 10, Abati Toure 4, Clark 6. Allenatore Carrea; assistenti Lovino e Motta.

Arbitri: Mattia De Rico di Venezia, Filippo Cavinato di Limena e Marco Gavagnin di Venezia.

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