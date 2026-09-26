Davide Zicchinella: i frutti del nostro lavoro ancora maturano, 742 mila euro per la scuola di Roccani!

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I frutti del nostro lavoro ancora maturano: 742 mila euro per la scuola di Roccani!!!

C’è la mia inconfondibile firma in calce, calligrafica e digitale, ad uno degli ultimi documenti che ho firmato da Sindaco di Simeri Crichi a febbraio 2026i e che adesso ha generato, tramite il GSE, importanti risorse per efficientare anche la scuola di Roccani.

Dopo Crichi Centro (quasi 1 milione di euro) gli 800mila euro per le due aule mensa, i 250 mila euro per le nuove aule ed i bagni per le scuole medie sempre a Roccni, in soli due anni solo per le scuole del nostro comune abbiamo messo in campo quasi 3 milioni di euro!!! Un record nazionale!!!

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Ai tempi ho voluto fortemente puntare su questo canale di finanziamento martellando ogni giorno gli uffici con il sostegno forte della mia vice e delegata alla pubblica istruzione Giusy Pugliese, l’assessore Roberto Patamia, l’assessora Rita Marotta ed i consiglieri Francesco Primo e Lorenzo Commisso. Gli altri non pervenuti ora e non pervenuti allora!

Se in soli due anni abbiamo fatto tutto questo, mobilitando oltre 15 milioni di euro per la crescita ed il cambiamento complessivo di Simeri Crichi cosa potremo fare con un mandato pieno? Noi siamo quelli dei fatti concreti e solidi non delle solite promesse. Dateci ancora fiducia e tempo e faremo di Simeri Crichi il migliore comune della Calabria!!!

#Avantiancoratutta #Petuttiinonperpochi