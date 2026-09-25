Incidente in Lettonia: quattro bersaglieri italiani feriti durante un'esercitazione

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Un incidente si è verificato durante un'esercitazione a fuoco nell'area addestrativa di Ādaži, in Lettonia. Quattro militari italiani dell'11° Reggimento Bersaglieri sono rimasti feriti quando alcuni colpi, esplosi da un'arma installata su un veicolo militare, hanno raggiunto un altro mezzo italiano. L'episodio è avvenuto nel corso di un'attività addestrativa connessa alla missione NATO di deterrenza sul fianco orientale.

Dinamica dell'incidente

Secondo le prime informazioni, i colpi partiti da un'arma montata su un mezzo blindato hanno colpito un secondo veicolo italiano che si trovava nelle vicinanze. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un errore umano, di un malfunzionamento tecnico o di un problema di coordinamento durante l'esercitazione. Le autorità militari hanno avviato un'inchiesta per accertare le cause e ricostruire con precisione la sequenza degli eventi.

Condizioni dei feriti

I quattro bersaglieri sono stati immediatamente soccorsi e trasferiti in ospedale a Riga, la capitale lettone. Uno di loro è in condizioni più serie, ma nessuno è in pericolo di vita. I militari feriti sono assistiti dal personale medico e dalle autorità italiane sul posto.

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Reazioni e contesto

L'incidente ha destato preoccupazione per la sicurezza delle truppe italiane impegnate in Lettonia nell'ambito della NATO. L'11° Reggimento Bersaglieri è di stanza ad Ascoli Piceno e partecipa a esercitazioni internazionali volte a rafforzare la capacità di difesa collettiva. Le Forze Armate italiane hanno espresso vicinanza ai feriti e alle loro famiglie, assicurando la massima collaborazione con le autorità locali per chiarire l'accaduto.