Scontro politico a Reggio Calabria Cannizzaro attacca Vannacci dal palco "Cornuto sei tu". Video

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Scontro politico a Reggio Calabria Cannizzaro attacca Vannacci dal palco

Il sindaco interviene durante il comizio a sostegno di Roscioli e risponde duramente alle parole attribuite all’esponente politico

Si accende il confronto politico a Reggio Calabria, dove il sindaco Francesco Cannizzaro ha rivolto una dura replica a Roberto Vannacci durante un comizio organizzato a sostegno di Roscioli.

Davanti alla piazza, Cannizzaro ha richiamato alcuni passaggi attribuiti a Vannacci e interpretati come offensivi nei confronti dei cittadini reggini. Il riferimento sarebbe a un paragone con gli asini e a un’ulteriore espressione giudicata irrispettosa.

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La replica di Cannizzaro durante il comizio

Nel corso del suo intervento, il sindaco ha ricostruito le affermazioni contestate, spiegando che i reggini sarebbero stati paragonati ad asini attirati da una carota. Cannizzaro ha poi raccontato di avere ascoltato un altro passaggio nel quale, a suo giudizio, la città sarebbe stata nuovamente insultata.

La risposta è arrivata immediatamente e con toni molto accesi. Rivolgendosi direttamente a Vannacci, Cannizzaro ha dichiarato:

“Ha detto che i reggini sono asini e poi stasera mi hanno fatto sentire un passaggio nel quale ci avrebbe definiti anche cornuti. Cornuto sei tu, con tutto il dovuto rispetto”.

La frase ha suscitato la reazione dei presenti, trasformando il comizio di Reggio Calabria in un nuovo terreno di scontro politico.

Le parole rivolte alla città al centro della polemica

Al centro della controversia non c’è soltanto il confronto personale tra Cannizzaro e Vannacci, ma soprattutto il modo in cui sarebbero stati descritti gli abitanti di Reggio Calabria.

Il sindaco ha voluto presentare la propria replica come una difesa dell’intera comunità, respingendo pubblicamente qualsiasi espressione ritenuta offensiva verso la città e i suoi cittadini.

Resta da distinguere, tuttavia, tra le parole effettivamente pronunciate da Vannacci e l’interpretazione politica fornita dal palco. Il passaggio citato da Cannizzaro è stato rilanciato nel pieno di un intervento elettorale caratterizzato da un linguaggio diretto e particolarmente polemico.

Il confronto politico diventa sempre più acceso

L’episodio conferma il clima teso che accompagna il dibattito politico a Reggio Calabria. Il comizio per Roscioli, nato per presentare proposte e raccogliere consensi, è stato segnato dalla replica del sindaco e da una frase destinata ad alimentare nuove reazioni.

Lo scontro potrebbe quindi proseguire anche nelle prossime ore, soprattutto qualora arrivasse una risposta da parte di Roberto Vannacci. Intanto, il duro intervento di Cannizzaro è rapidamente diventato uno dei momenti più discussi della serata.

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