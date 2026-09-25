Tessera elettorale digitale sullo smartphone pronta al debutto alle prossime elezioni

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Il nuovo documento elettronico punta a semplificare le operazioni di voto e a ridurre i disagi causati da smarrimento deterioramento o spazi esauriti

La tessera elettorale digitale potrebbe essere utilizzata già in occasione della prossima consultazione elettorale. Il progetto, attualmente in fase di definizione tecnica, consentirà ai cittadini di avere sul proprio smartphone il documento necessario per recarsi alle urne.

La novità rientra nel più ampio percorso di digitalizzazione della Pubblica amministrazione, pensato per rendere i servizi pubblici più semplici, rapidi e accessibili. Prima dell’avvio effettivo sarà comunque necessario completare gli interventi tecnici e definire nel dettaglio le modalità di utilizzo.

Come funzionerà la tessera elettorale digitale

La versione elettronica dovrebbe permettere all’elettore di mostrare la propria tessera elettorale tramite smartphone, evitando di dover portare con sé il documento cartaceo.

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L’obiettivo è rendere più agevole l’accesso al voto e superare alcuni problemi frequenti, come lo smarrimento della tessera, il deterioramento del documento oppure l’esaurimento degli spazi riservati ai timbri.

Il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo ha spiegato che si sta lavorando affinché la nuova soluzione diventi operativa. Una volta completata la fase tecnica, per andare a votare potrebbe quindi essere sufficiente avere con sé il telefono, oltre ai documenti richiesti dalla normativa elettorale.

Quando sarà disponibile sullo smartphone

Secondo quanto annunciato, il debutto della tessera elettorale digitale è previsto già dalla prossima tornata elettorale. Al momento, però, non sono stati ancora illustrati tutti i passaggi necessari per scaricarla, attivarla e mostrarla al seggio.

È plausibile che il documento venga reso disponibile attraverso uno degli strumenti digitali utilizzati dalla Pubblica amministrazione, con un sistema di accesso sicuro e collegato all’identità del cittadino. Le modalità definitive dovranno garantire la tutela dei dati personali e permettere agli operatori dei seggi di verificare rapidamente le informazioni.

Cosa cambia per gli elettori

La principale novità riguarda la possibilità di disporre della tessera direttamente sul telefono. Questo potrebbe ridurre la necessità di recarsi negli uffici comunali per chiedere un duplicato in caso di perdita o danneggiamento.

La tessera elettorale sullo smartphone potrebbe inoltre facilitare la gestione delle informazioni relative al Comune di iscrizione, alla sezione elettorale e al seggio assegnato. Restano da chiarire le procedure previste per la registrazione dell’avvenuto voto, oggi documentata attraverso il timbro apposto negli spazi della tessera cartacea.

La tessera cartacea sarà eliminata

L’arrivo del formato digitale non significa necessariamente che la tessera elettorale cartacea verrà eliminata immediatamente. La soluzione tradizionale potrebbe continuare a essere utilizzata da chi non possiede uno smartphone, non ha dimestichezza con i servizi online oppure preferisce conservare il documento fisico.

La transizione dovrà infatti garantire a tutti il pieno esercizio del diritto di voto, evitando che il livello di competenza digitale o la disponibilità di un dispositivo diventino un ostacolo alla partecipazione elettorale.

Un nuovo passo verso i servizi pubblici digitali

La tessera elettorale elettronica rappresenta un ulteriore tassello nella trasformazione digitale dei rapporti tra cittadini e istituzioni. Dopo la diffusione dei documenti e dei servizi pubblici accessibili online, anche le procedure legate alle elezioni si preparano a diventare più moderne.

Il successo della novità dipenderà dalla semplicità del sistema, dalla sicurezza dei dati e dalla capacità di offrire assistenza alle persone meno abituate agli strumenti digitali. Le indicazioni operative permetteranno di comprendere con precisione quando e come sarà possibile utilizzare lo smartphone al seggio.