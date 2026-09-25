Catanzaro, 2 milioni di euro per le imprese: contributi fino all'80%

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Due nuovi bandi per sostenere le attività economiche, favorire la nascita di nuove imprese e rilanciare il centro storico e i quartieri della città. Domande dal 1° ottobre al 2 novembre 2026.

CATANZARO – Nuove opportunità per chi desidera avviare un'attività imprenditoriale o investire nella crescita della propria azienda. Il Comune di Catanzaro mette a disposizione 2 milioni di euro attraverso due avvisi pubblici destinati a sostenere lo sviluppo economico del territorio, con contributi a fondo perduto fino all'80% delle spese ammissibili.

L'iniziativa punta a incentivare nuovi investimenti, rafforzare le imprese esistenti e favorire la riqualificazione commerciale del centro storico e di alcuni quartieri strategici della città.

I finanziamenti rientrano nella Strategia urbana integrata di Catanzaro, sostenuta dal Programma regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027, che prevede interventi per la rigenerazione urbana e lo sviluppo economico locale.

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Due bandi per sostenere le attività economiche di Catanzaro

Il programma prevede due distinti interventi, pensati per rispondere alle esigenze delle imprese e valorizzare le diverse aree della città.

Avviso 8.1 – Progetti imprenditoriali integrati per lo sviluppo del centro storico

Il primo bando dispone di una dotazione finanziaria di 600 mila euro ed è rivolto alle iniziative imprenditoriali che intendono insediarsi nel centro storico di Catanzaro.

L'obiettivo è favorire la nascita di nuove attività economiche e contribuire al recupero della vitalità commerciale del cuore cittadino, attraverso investimenti capaci di valorizzarne le caratteristiche storiche, culturali e produttive.

Avviso 8.2 – Imprese di Quartiere

Il secondo intervento mette a disposizione 1,4 milioni di euro per sostenere la nascita, il consolidamento e il rilancio delle attività economiche.

Le aree interessate comprendono il centro storico e i quartieri Catanzaro Lido, Santa Maria e Gagliano, secondo i perimetri territoriali individuati dall'amministrazione comunale.

L'iniziativa intende rafforzare il commercio locale e favorire una distribuzione più equilibrata delle opportunità economiche sul territorio.

Chi può beneficiare dei finanziamenti

I bandi si rivolgono alle iniziative imprenditoriali che intendono investire nelle aree individuate dal Comune, nel rispetto dei requisiti previsti dai rispettivi avvisi.

Particolare attenzione è riservata ai settori che possono contribuire alla crescita economica e alla valorizzazione dei quartieri, tra cui il commercio di prossimità, l'artigianato tradizionale e innovativo, le attività culturali e creative, i servizi innovativi e le iniziative di promozione territoriale.

I finanziamenti rappresentano un'opportunità sia per chi desidera avviare un nuovo progetto imprenditoriale sia per le attività già presenti sul territorio che intendono svilupparsi, purché rispettino le condizioni previste dal bando di riferimento.

Contributi fino all'80% delle spese ammissibili

Uno degli aspetti principali della misura riguarda la possibilità di ottenere agevolazioni economiche fino all'80% delle spese riconosciute ammissibili.

A titolo esemplificativo, per un progetto con 50 mila euro di spese interamente ammissibili, un contributo pari all'80% corrisponderebbe a 40 mila euro. L'importo effettivamente ottenibile dipenderà tuttavia dai requisiti, dai massimali e dalle condizioni stabilite negli avvisi.

Gli incentivi sono previsti in regime de minimis, la disciplina europea che regola la concessione di aiuti pubblici di importo limitato alle imprese.

Prima di presentare domanda, sarà quindi necessario verificare attentamente le condizioni di ammissibilità, le tipologie di investimento finanziabili e gli eventuali aiuti pubblici già ricevuti.

Quando presentare domanda: le scadenze

Il calendario comunicato prevede una fase iniziale di preinformazione della durata di cinque giorni, durante la quale gli interessati possono consultare la documentazione e preparare i propri progetti.

Le date indicate per la presentazione delle domande sono:

1° ottobre 2026: apertura delle candidature.

2 novembre 2026: termine previsto per l'invio delle richieste di finanziamento.

È consigliabile consultare preventivamente gli avvisi per conoscere la documentazione richiesta, le modalità di trasmissione delle domande e i criteri utilizzati per la valutazione dei progetti.

Come partecipare e dove consultare i bandi

Gli imprenditori interessati possono consultare la documentazione relativa ai due interventi attraverso i collegamenti ufficiali del Comune di Catanzaro.

Avviso 8.1 – Sviluppo del centro storico

Consulta l'avviso pubblico 8.1

Avviso 8.2 – Imprese di Quartiere

Consulta l'avviso pubblico 8.2

Per richiedere chiarimenti è disponibile l'indirizzo di posta elettronica [email protected].

Un investimento per il futuro economico della città

Il finanziamento da 2 milioni di euro per le imprese di Catanzaro si inserisce in un programma più ampio che collega la riqualificazione degli spazi urbani al rafforzamento delle attività produttive.

La strategia non riguarda esclusivamente il recupero del centro storico, ma comprende anche quartieri caratterizzati da differenti vocazioni economiche.

Catanzaro Lido presenta opportunità legate al commercio, al turismo e ai servizi, mentre Santa Maria e Gagliano rientrano negli interventi destinati a rafforzare le economie di quartiere e le attività di prossimità.

L'efficacia della misura dipenderà dalla partecipazione delle imprese, dalla qualità dei progetti presentati e dalla capacità degli investimenti finanziati di generare attività economiche durature.

Con l'avvicinarsi dell'apertura delle candidature, gli operatori interessati hanno l'opportunità di esaminare gli avvisi e valutare la possibilità di accedere ai contributi per nuove imprese e attività esistenti a Catanzaro.

ec