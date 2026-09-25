Fillea Cgil Sicilia: «La mafia che si fa fornitore di servizi conferma un sistema che denunciamo da tempo»

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«Quanto emerge dall’inchiesta della DDA di Catania sul clan Nardo restituisce un quadro inquietante e, purtroppo, in linea con quanto la Fillea Cgil Sicilia denuncia da tempo: il tentativo della criminalità organizzata di condizionare il sistema degli appalti e dei cantieri non passa soltanto attraverso il tradizionale “pizzo” ma anche dall’imposizione di servizi, forniture, imprese, manodopera e attività collegate all’indotto».

Così Giovanni Pistorio, segretario generale della Fillea Cgil Sicilia, che conferma: «Si tratta di una vera e propria “mafia provider”, che tenta di trasformarsi in fornitore obbligato di servizi e di esercitare, attraverso il controllo del territorio, un potere di condizionamento sulle imprese e sul lavoro. È un sistema che va contrastato con la massima determinazione, perché soffoca la libertà d’impresa, altera il mercato e le regole degli appalti e colpisce il lavoro sano e regolare. E lo fa ovunque in Sicilia, dal momento che si tratta di un modello regionale adottato da Cosa nostra, confermato anche dal fatto che interessa più territori provinciali».

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La Fillea Cgil Sicilia esprime il proprio plauso alla magistratura, agli inquirenti e alle forze dell’ordine per il lavoro svolto e, nello stesso tempo, esprime forte vicinanza alle aziende e agli imprenditori che resistono alle pressioni, rifiutano le imposizioni e trovano il coraggio di denunciare.

«A loro - conclude Pistorio - diciamo con chiarezza: non siete soli. La Fillea Cgil Sicilia è e sarà al fianco di chi sceglie la legalità, la libertà d’impresa, il lavoro regolare e cantieri liberi da ogni forma di condizionamento mafioso».