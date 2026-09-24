Tennistavolo Norbello: scatta la stagione totale tra debutti storici e una casa tutta nuova

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SUPERCOPPA E TRE FRONTI EUROPEI: L'AUTUNNO INTERNAZIONALE DEL CLUB

A Norbello l’estate è una stagione teorica. Chiunque immagini i dirigenti di via Azuni a prendere il fresco, magari leggeri e rilassati, ignora che mentre nell'isola si boccheggiava, lì dentro si passavano le ore tra le tante cose da fare per l’importante restyling della palestra, cercando contemporaneamente di pianificare un calendario agonistico che definire intasato è poco.

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Quest'anno si parte senza preamboli e con un battesimo del fuoco che toglie il fiato: il 23 ottobre la prima squadra femminile va a giocarsi la Supercoppa Italiana. Niente calcoli o gironi: incontro secco, fuori casa, sul campo della corazzata Castel Goffredo. Un debutto assoluto nel trofeo che le gialloblù si sono prese di diritto arrivando in finale nell'ultima Coppa Italia.

Nemmeno il tempo di rientrare e sarà di nuovo Europa, una routine che da queste parti dura da quattordici anni consecutivi in Coppa Europea ETTU. La novità vera è che a gennaio 2027 le valigie diventano triple: la seconda squadra femminile affronta il suo sesto Europe Trophy e, contemporaneamente, i maschi salutano la storica esperienza europea in Intercup per debuttare nella stessa competizione continentale, con le sedi ancora da decidere.





CAMPIONATI NAZIONALI AL VIA: DALL'A1 FINO AL SETTORE PARALIMPICO

Poi c'è il fronte dei campionati nazionali, un incastro di date da seguire con attenzione, caratterizzato dal debutto in blocco di quasi tutto il settore femminile nella fine del mese.

Le prime a scendere in campo sono le ragazze della serie A2 Femminile e della B Femminile, attese al debutto domenica 27 settembre 2026. Per quanto riguarda la A2, la squadra "Blu" (Girone C) si presenta al concentramento di Castel Goffredo contro le padrone di casa e il TT. Marco Polo Brescia, in un raggruppamento completato da Vallecamonica, Coccaglio e Sassari A. Nelle stesse ore, la formazione "Giallo" (Girone D) esordisce sul campo di Carrara contro l'Apuania Carrara e il Prato, per poi misurarsi nel corso dell'anno con Molfetta, Cascina e Sassari B.

Sempre domenica 27 settembre scatta anche la serie B Femminile (Girone H): la formazione "Guilcer" disputerà le prime giornate nel concentramento di Sassari, incrociando nell'ordine il Tennistavolo Quartu e il Muravera TT., all'interno di un raggruppamento che comprende anche la Giovanni Castello Roma e il Tennistavolo Sassari. Pochi giorni dopo, precisamente domenica 4 ottobre 2026, si accenderanno i riflettori sulla massima serie: l'A1 Femminile bagnerà l'esordio stagionale tra le mura amiche affrontando l'ASD Muravera TT Electra Impianti 21, all'interno di un girone unico che vedrà le gialloblù opposte anche a Tennistavolo Castel Goffredo, Tennistavolo Sassari, ASV TT Südtirol, ASD Quattro Mori e ASD Marcozzi..

Domenica 11 ottobre 2026 è invece l'ora della A2 Maschile (Girone B), pronta all'esordio casalingo contro il Muravera TT prima di iniziare l'alternanza regolare tra impegni interni ed esterni che la vedrà opposta a Corato (Bari), Quattro Mori Cagliari, Enna, Torre del Greco (Napoli) e Vasto (Chieti). Il mese si chiude domenica 25 ottobre 2026, data di avvio del campionato nazionale a squadre paralimpico di serie A2 Classe 6-10 (in piedi), articolato su tre concentramenti complessivi, di cui due dislocati in Lombardia e uno nel Lazio; in questo girone la squadra norbellese dovrà affrontare Isola Peter Pan Roma, Santa Tecla Nulvi, TT. Sassari 1, TT. Sassari 2, Tennistavolo Quartu, Marco Polo Brescia "A" e Marco Polo Brescia "B".





LA SCOMMESSA DELLA SOCIETÀ NELLE PAROLE DEL PRESIDENTE

Simone Carrucciu guarda le carte sul tavolo e non si nasconde dietro i soliti bilanci di facciata. "Partiamo con tantissimi impegni in programma, belle novità e importanti obiettivi da raggiungere", mette subito in chiaro il presidente del Tennistavolo Norbello.

Sa perfettamente che gli ingredienti da amalgamare sono tanti e che la vera scommessa quest'anno sarà doppia: "Ci attende una stagione impegnativa, nella quale dovremo essere bravi a gestire al meglio l’attività agonistica e, contemporaneamente, portare a termine i lavori di riqualificazione della nostra palestra nel migliore dei modi".

Il gruppo è cambiato, ci sono facce nuove ed è da lì che si ricomincia: "Un caloroso benvenuto nella grande famiglia del Tennistavolo Norbello ai nuovi tecnici e atleti. Sono tanti, molti dei quali giovani, e questo ci rende particolarmente felici. Un sincero ringraziamento a chi ha scelto di tornare da noi e a chi ha deciso di continuare a far parte della nostra famiglia. Ci aspettano mesi intensi, da affrontare insieme con entusiasmo, impegno e spirito di squadra. Buon tennistavolo a tutti!".





UN CANTIERE DA 225 MILA EURO, EVENTI TERRITORIALI E ATTIVITÀ SOCIALE

Gestire l'attività con un cantiere aperto richiede polso, ma l'impianto comunale andava aggiornato radicalmente. Il piano da 225 mila euro, cofinanziato dal club norbellese con fondi regionali, trasformerà la struttura in un polo moderno e sostenibile: i lavori includono l'installazione del fotovoltaico con sistema di accumulo, un nuovo controsoffitto isolante, climatizzazione totale e nuovi corpi illuminanti a LED. La novità più flessibile sarà una parete divisoria motorizzata a scomparsa, ideale per sdoppiare le aree della palestra e favorire l’attività multidisciplinare.

Nel frattempo, l'agenda degli eventi territoriali non si ferma. Il 24 e 25 ottobre via Azuni ospita i tornei regionali di 4ª, 5ª e 6ª categoria validi per le qualificazioni ai Campionati Italiani 2027. Il 27 novembre spazio all'11ª Giornata Paralimpica nel Guilcer, mentre l’8 dicembre andranno in scena il 17° Trofeo Internazionale “Città di Norbello” e il concorso fotografico internazionale “Obiettivo Tennistavolo”.

Sullo sfondo, i tecnici continuano l'attività di base con la Scuola di Tennistavolo per tutti, il progetto didattico con l'istituto scolastico locale a indirizzo sportivo e i progetti storici di inclusione come “SportABILIamo”. Praticamente, tutto tranne che annoiarsi.







