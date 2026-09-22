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Mille e una nota… in GI.RO. con la Banda dal 24 settembre al 9 ottobre la V edizione del progetto promosso dall’Associazione Promocultura.

Cinque appuntamenti tra Catanzaro e Squillace per unire musica, arte, memoria, giovani talenti, inclusione e valorizzazione del territorio.

Portare la musica nei luoghi, lasciando che essi stessi si raccontino attraverso la melodia. È questa l’idea di “Mille e una nota… in GI.RO. con la Banda: Musica e Arte che danno voce ai luoghi”, il progetto culturale promosso dall’Associazione Promocultura, che torna con la sua quinta edizione proponendo un itinerario tra Catanzaro e Squillace.

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Cinque appuntamenti in luoghi di particolare valore storico, artistico e identitario, nei quali la musica dialogherà con il patrimonio, la memoria e la storia delle comunità.

L’obiettivo della rassegna è quello di costruire un’esperienza nella quale il concerto non sia soltanto un momento di ascolto, ma diventi occasione per conoscere e riscoprire i luoghi che lo ospitano. Chiese, chiostri e spazi dalla forte identità culturale diventano così parte integrante della proposta artistica, creando un dialogo tra passato e presente, tradizione e contemporaneità.

Il programma prenderà il via giovedì 24 settembre, alle ore 19, nel Chiostro della Caserma Pepe-Bettoja del Comando Militare Esercito Calabria, a Catanzaro che, per l’occasione, si apre alla cittadinanza, in piena linea con lo spirito dell’iniziativa.

Il secondo appuntamento è previsto per martedì 6 ottobre, alle ore 19, nella Chiesa del Monte dei Morti e della Misericordia di Catanzaro.

La rassegna proseguirà mercoledì 7 ottobre, alle ore 19, nella Chiesa del SS. Rosario, nel quartiere Gagliano di Catanzaro.

Giovedì 8 ottobre, alle ore 19, il progetto si sposterà a Squillace, nella suggestiva Basilica Concattedrale di Santa Maria Assunta, uno dei luoghi simbolo del patrimonio storico, artistico e religioso della città.

La rassegna si concluderà venerdì 9 ottobre, alle ore 19, nella Chiesa San Giovanni Battista di Catanzaro.

La direzione artistica del progetto è affidata al M° Mauro Ferrando, già primo clarinetto solista dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, che ha curato l’impostazione artistica della rassegna e la costruzione di un programma capace di mettere in relazione qualità musicale, valorizzazione dei luoghi e attenzione alle nuove generazioni.

A guidare il Complesso Bandistico “Giuseppe Rossi” di Catanzaro sarà il M° Eliseo Castrignanò, direttore della formazione bandistica, che accompagnerà i musicisti nel percorso artistico della rassegna.

Particolarmente significativa sarà inoltre la presenza del M° Romano Pucci, già primo flauto solista dell’Orchestra e della Filarmonica del Teatro alla Scala di Milano.

Accanto alla presenza dei grandi maestri, uno degli elementi caratterizzanti della quinta edizione sarà l’attenzione riservata ai giovani talenti musicali calabresi.

Saranno protagonisti i solisti Davide Rotella, Jessica Malvaso, Benedetta Perri, Francesco Bertuccio, Alessandro Rotella e Daniele Contartese, insieme ad altri musicisti provenienti dai Conservatori della Calabria e a qualificati professionisti.

A impreziosire gli appuntamenti sarà inoltre la presenza dell’attore Massimo Tommaso Rotella, in qualità di voce narrante.

“Mille e una nota… in GI.RO. con la Banda” nasce anche da una concezione della cultura come esperienza collettiva, capace di mettere insieme persone, associazioni, istituzioni e comunità.

Per questo assume particolare rilievo la collaborazione con ANMIC – Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili, che festeggia i 70 anni di impegno nella tutela dei diritti delle persone con disabilità, Croce Bianca di Gimigliano, che celebra i suoi 40 anni di attività nell'assistenza socio-sanitaria, e Vitambiente, tre realtà che portano all’interno del progetto esperienze e competenze maturate attraverso un impegno quotidiano al servizio del territorio.

“Arrivare alla quinta edizione rappresenta per noi un traguardo importante, ma soprattutto la conferma della validità di un percorso nel quale continuiamo a credere – afferma il presidente dell’Associazione Promocultura, M° Tommaso Rotella – Per noi la cultura non è soltanto spettacolo, ma capacità di creare relazioni, trasmettere memoria, valorizzare i talenti e costruire comunità. La musica può diventare un linguaggio attraverso il quale raccontare i nostri luoghi e riscoprire ciò che rappresentano”.

Il progetto è realizzato con il sostegno della Regione Calabria – Avviso Pubblico “Sostegno e Promozione Turistica e Culturale”, POC Calabria 2014/2020, Azione 6.8.3, e con la collaborazione del Comando Militare Esercito Calabria, del Conservatorio “Fausto Torrefranca”, delle realtà ecclesiastiche coinvolte e delle associazioni partner.